لحمايتها من الأمطار.. الانتهاء من مشروع حماية القاهرة من الغرق في 2021

منعا لتكرار سيناريو الغرق الذي تتعرض له المدن الجديدة، قامت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان بوضع "المشروع الريادي لحماية مدينة القاهرة الجديدة"، وتحديدًا حي التجمع الخامس من مياه الأمطار، والتي عرضته على الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ويجرى تنفيذه حاليًا، لحماية المنطقة من الغرق.

مع بداية فصل الشتاء وسقوط الأمطار والسيول، تتعرض المنطقة للغرق نتيجة سقوط موجات من الأمطار الشديدة، تتسبب في تجمع المياه بالمناطق المنخفضة بكميات كبيرة، مما تسبب أضرارًا عدة، منها: تعطل حركة المرور والتي تصل إلى إغلاق طرق وشوارع بأكملها، إلى جانب تلف السيارات والمباني، وأخيرًا انقطاع المياه والكهرباء والاتصالات لساعات طويلة.

الدكتور عباس الزعفراني، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، والمدير الفني للمشروع، يقول إن خطة المشروع ترتكز على المناطق التي تتجمع فيها الأمطار، كل شتاء، ومعالجتها من خلال منظومة من الحواجز، تمنع مرور المياه إلى المنطقة المحمية وتوجهها إلى مصائد مياه "مناطق منخفضة لتخزين وتسريب مياه الأمطار".

وأوضح المدير الفنى للمشروع أن من أهم الأماكن التى عرضت للغرق بحى التجمع الخامس خلال السنوات الماضية، هو شارع التسعين الجنوبى وهو محور حركة اساسى، مما تسبب فى غلقه لساعات طويلة، فتم التخطيط لعمل 10 حدائق جنوب شارع التسعين وحديقتين شمال الشارع "حديقة مسجد الشرطة والجزيرة الوسطى فى محور العروبة".

الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل حلول مارس 2021

أما عن موعد انتهاء خطط المشروع، أشار "الزعفرانى" إلى أنه سيتم تنفيذ جميع خطط المشروع المتضمنة فى الحدائق، قبل حلول مارس 2021.

وأضاف أنَّ المشروع يقوم على استخدام الحدائق وساحات انتظار السيارات والجزر الوسطى في الشوارع، كأدوات مدروسة لتحرك مياه الأمطار داخلها، عن طريق اختيار مجموعة من الحدائق في مسارات تجمع المياه، يتمّ خفض منسوبها عن منسوب الطرق والمباني المحيطة بها، ليتم صرف مياه الأمطار إليها، وتصريفها إلى التربة قبل وصولها إلى مناطق التجمع التي تسبب المشاكل.

وعما تمّ تنفيذه على أرض الواقع، فهي 4 حدائق وجزيرة وسطى تمّ حفرها، وتمّ الإنتهاء من حديقتين هما: "حديقة الشويفات، حديقة العروبة".

وأوضح المدير الفني للمشروع، أن الخطة قابلة للتنفيذ في كل المناطق، ولكن تختلف في تنفيذها وفقا لطبيعة المناطق: "تربة كل منطقة هي التي تتحكم فى طريقة التنفيذ".