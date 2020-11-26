3 بؤر بالتجمع الخامس الأكثر عرضة للغرق نتيجة سقوط الأمطار.. تعرف عليها

حي "التجمع الخامس" يعد من أكثر الأحياء تعرضا للغرق، نتيجة تساقط كميات كبيرة من الأمطار والسيول، على فترات متقاربة، حيث صنف المخطط الحكومي الذي أعدته وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لحماية مدينة القاهرة الجديدة، وتحديدا حي التجمع الخامس من مياه الأمطار، ويجري تنفيذها حاليا لحماية المنطقة التي تعرضت لأمطار عنيفة أكثر من مرة، وأدت لإغراق الشوارع والمنازل والعربات، 3 مناطق بالتجمع الخامس والقاهرة الجديدة ضمن الأكثر خطورة في التعرض للأمطار وفقا لما حدث خلال السنوات الماضية.

3 بؤر أكثر تعرضا للغرق بسبب الأمطار فى التجمع الخامس:

1- الميدان الأول الذي يقع في تقاطع شارع الشويفات والتسعين الجنوبي "أمام بنك بلوم"، وهو تقاطع الرافد الغربي لوادي الوطواط.

2- المنطقة المواجهة لاتحاد الغرف التجارية وهو تقاطع المجرى الأوسط لوادي الوطواط.

3- المنطقة التي تقع عند تقاطع الرافد الشرقي لوادي الوطواط.

وعليه قامت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بتصميم نموذج للجزر الوسطى التي تنقل وتصرف مياه الأمطار طبقا للمخطط، شاملا طبقة الأساس والبردورات والتبليطات والغطاء النباتي والتشجير والري والإضاءة.

وأوضح الدكتور عباس الزعفراني، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، والمدير الفني للمشروع، أنه يتم حاليا تصميم نموذج للطريق الجانبي المنفذ للمياه خاصة في الجانب الجنوبي لشارع التسعين، الذي يسمح بحركة السيارات وانتظارها وحركة المشاة، مع تصميم نموذج قابل للتكرار لساحات انتظار السيارات المنفذة للأمطار، خاصة في الطرق الرئيسية بمركز المدينة، والتي تشمل الانتظار الجانبي وحول الجزر الوسطى.

المدير الفني للمشروع: أكثر الطرق تعرضت للغلق بسبب الأمطار شارع التسعين الجنوبي

وأشار إلى استخدام الحدائق وساحات انتظار السيارات والجزر الوسطى في الشوارع، كأدوات مدروسة لتحرك مياه الأمطار داخلها، عن طريق اختيار مجموعة من الحدائق في مسارات تجمع المياه، يتمّ خفض منسوبها عن منسوب الطرق والمباني المحيطة بها، ليتمّ صرف مياه الأمطار إليها، وتصريفها إلى التربة قبل وصولها إلى مناطق التجمع التي تسبب المشاكل.

وأكد "الزعفراني"، أن من أكثر الطرق تعرضت للغلق بسبب الأمطار، هو شارع التسعين الجنوبي، والذي يعد محور حركة أساسي، مبينًا أنَّه سيتمّ الانتهاء من تنفيذ المشروع الذي يتضمن 12 حديقة، 10 منها جنوب شارع التسعين، في شهر مارس المقبل، قبل دخول موسم الأمطار الغزيرة والسيول.

وعما تم تنفيذه على أرض الواقع، فهي 4 حدائق وجزيرة وسطى تمّ حفرها، وتمّ الانتهاء من حديقتين هما: "حديقة الشويفات، حديقة العروبة".

وأوضح المدير الفني للمشروع، أنَّ الخطة قابلة للتنفيذ في كل المناطق، ولكن تختلف في تنفيذها وفقا لطبيعة المناطق: "تربة كل منطقة هي التي تتحكم فى طريقة التنفيذ".

الزعفراني: شبكة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة غير قادرة على التعامل مع مياه الأمطار

وبالنسبة لطريقة التخلص من مياه الأمطار المتجمعة، أشار المدير الفنى للمشروع، إلى وجود طريقتين، إما عن طريق تسرب المياه لبطن الأرض، أو إعادة صرفها لشبكة الصرف الصحي.

ونوه "الزعفراني" إلى أنَّ شبكة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، غير قادرة على التعامل مع كمية الأمطار بالمنطقة، لأن كمية مياه الأمطار في المنطقة تصل لنحو مليون متر مكعب مياه، بينما أقصى تصرف لشبكة الصرف الصحي ربع مليون متر مكعب مياه في اليوم.