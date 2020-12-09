الانتهاء من صيانة عبارة النقل النهري لأهالي قرية الحربياب بدراو

تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة الارتقاء بمنظومة النقل الداخلي والمواصلات لتلبية مطالب وشكاوى المواطنين وتوفير وسيلة نقل آمنة لهم استلمت لجنة فنية برئاسة رئيس مركز ومدينة دراو وعدد من المهندسين والمتخصصين عبارة الحربياب بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير الشامل لها والتي نفذتها الشركة المصرية لبناء السفن بالترسانة البحرية بالإسكندرية.

صرح بذلك إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة دراو والذي أكد بأنه جارٍ نقل العبارة إلى أسوان خلال 20 يوما تمهيدا لتشغيلها لخدمة أهالي قرية الحربياب، مشيرا إلى أن هذه العبارة تأتي ضمن 6 عبارات أخرى تم إجراء أعمال التطوير والصيانة الشاملة لرفع كفاءة أسطول النقل النهري بمركز دارو وتحسين منظومة الحماية والأمن والسلامة المهنية فيه حفاظا على سلامة وأرواح الركاب والعاملين ومن أجل العمل على تخفيف العبء عن كاهل الأهالي والمواطنين وتسهيل خدمات الانتقال لهم بين قرى شرق وغرب النيل بالشكل المطلوب.

على جانب متصل كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، لإطلاق فعاليات ملتقى الاستثمار الذي عقد بحضور مجموعة من كبار المستثمرين والمهتمين بهذا المجال، بجانب مسؤولي الغرفة التجارية وجمعية المستثمرين وجمعية رجال الأعمال، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعرض الفرص الاستثمارية المختلفة بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المتنوعة التي تمتلكها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء، علاوة على الاستفادة من المزايا النسبية، وأيضا التنوع في مصادر الطاقة، وهو الذي يتوازي مع الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بالاستثمار وتنميته وزيادة فرصه ومجالاته.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن انعقاد مثل هذه الملتقيات والتي تقام تحت شعار "يدا بيد للاستثمار في أسوان" يهدف لإطلاق إستراتيجية ورؤية متكاملة لفتح آفاق جديدة من الاستثمار في كل مدن ومراكز المحافظة، لافتا إلى أن هذا الملتقى تبنى وضع ثقافة جديدة ترتكز على تفعيل دور الشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية للعمل على هيكلة قطاع الاستثمار بشكل متكامل داخل أنحاء المحافظة.