"الأرصاد": طقس مائل للدفء على القاهرة نهارا بارد ليلا.. والصغرى 13

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يكون طقس اليوم مائل للدفء نهارًا وبارد نسبيًا ليلًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مع شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة، وفقًا لما عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، المذاع عبر فضائية القناة الأولى.

وذكرت هيئة الأرصاد، أنَّ الطقس على السواحل الشمالية ووسط سيناء سيكون دافء نهارًا وبارد ليلًا مع سقوط بعض الأمطار الخفيفة على بعض المناطق ورياح معتدلة وشبورة مائية صباحًا، وبالنسبة لجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون الطقس مائل للحرارة، وعلى جنوب الصعيد سيكون دافء نهارًا وشديد البرودة ليلا، وجنوب الصعيد سيكون الطقس حار نهارًا وشديد البرودة ليلًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، في بعض مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة: العظمى 22 والصغرى 13.

- الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 13.

- مرسى مطروح: العظمى 19 والصغرى 12.

- بورسعيد: العظمى 22 والصغرى 14.

- دمياط: العظمى 22 والصغرى 14.

- الإسماعيلية: العظمى 22 والصغرى 13.

- السويس: العظمى 22 والصغرى 13.

- العريش: العظمى 23 والصغرى 12.

- طابا: العظمى 24 والصغرى 14.

- سانت كاترين: العظمى 18 والصغرى 5.

- شرم الشيخ: العظمى 26 والصغرى 16.

- الغردقة: العظمى 26 والصغرى 15.

- الفيوم: العظمى 23 والصغرى 11.

- بني سويف: العظمى 23 والصغرى 10.

- المنيا: العظمى 24 والصغرى 10.

- أسيوط: العظمى 25 والصغرى 10.

- سوهاج: العظمى 28 والصغرى 11.

- قنا: العظمى 28 والصغرى 11.

- الأقصر: العظمى 29 والصغرى 11.

- أسوان: العظمى 30 والصغرى 11.

-الوادي الجديد: العظمى 28 والصغرى 10.

- حلايب: العظمى 27 والصغرى 19.