للعمالة غير المنتظمة والقطاع الخاص.. إزاي تشترك في التأمين لصرف معاش شهري؟

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم الفئات الأكثر احتياجُا في مختلف محافظات مصر، حيث توفر لهم الكثير من المعاشات المختلفة مثل معاش "تكافل وكرامة" ومعاشات الوظائف الحكومية، وذلك في إطار حرص الدولة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.

كما تهتم وزارة التضامن الاجتماعي بفئة العمالة غير المنتظمة، حيث وفرت الدولة لهم منحة العمالة غير المنتظمة لتفادي أضرار جائحة فيروس كورونا، كما توفر هيئة التأمين الاجتماعي فرصة لأصحاب العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع الخاص للاشتراك في التأمين الاجتماعي لتأمين أنفسهم في حال بلوغهم سن المعاش.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، المستندات والإجراءات المطلوبة لاشتراك أصحاب العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع الخاص في التأمين الاجتماعي، وفق الموقع الرسمي لهيئة التأمين الاجتماعي، كالتالي:

الإجراءات المطلوبة لاشتراك العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع الخاص في التأمين الاجتماعي

- يستوفي المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة أو العاملين بالقطاع الخاص النموذج رقم (1) من مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته.

- يقدم الراغب في الاشتراك في التأمين الاجتماعي النموذج مرفق به المستندات المطلوبة للموظف المختص بمكتب التأمين.

المستندات المطلوبة للاشتراك في التأمين الاجتماعي

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاق معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.