"عزيز مطر" يفوز بفارق 4 آلاف صوت على "ياسر عرابي" بشمال سيناء

أعلن محمد منير عبد الفهيم، رئيس محكمة شمال سيناء الإبتدائية، نتيجة الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح فى الدائرة الأولى وتضم العريش والشيخ زويد ورفح، عن حصول المرشح "عبد العزيز مطر" مرشح مستقبل وطن، على 19897 صوتا، والمرشح ياسر حمدي على 15639 صوتا.

وقال رئيس المحكمة أن أجمالى من يحق لهم التصويت 190988 ناخبا، وأن أجمالى من أدلوا بأصواتهم 38389 ناخبا، وأجمالى الأصوات الباطلة 2853 صوتا، وإجمالى الأصوات الصحيحة 35536 صوتا.

وكانت نسبة التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية وصلت إلى 25.5 % علي مستوي اللجان الانتخابية بمدن و قري المحافظة، وبلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم خلال جولة الإعادة 69 ألفا و687 ناخبا من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية وعددهم 273 ألفا 178 ناخبًا.

وسجلت لجان بئر العبد أعلى نسبة تصويت بين لجان المحافظة، حيث بلغت نسبة التصويت بها 54.3%، تليها لجان مدينة العريش بنسبة تصويت بلغت22.3 % ، ولجان مدينة الشيخ زويد بنسبة تصويت بلغت 17.8% ولجان مدينة نخل بنسبة تصويت بلغت 10.4% ، ثم لجان رفح بنسبة 3.7%، يليها لجان مدينة الحسنة بنسبة تصويت بلغت 3.5%.

وقامت غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام محافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن بمتابعة سير وانتظام لجان الانتخابات خلال جولة الإعادة، حيث لم تتلق الغرفة أي إخطارات أو شكاوي تؤثر علي سير العملية الانتخابية.