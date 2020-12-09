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تقدم "مطر" و"كامل" في دائرتي شمال سيناء

كتب:

حسين ابراهيم
08:15 ص | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
شمال سيناء

شمال سيناء

أظهرت المؤشرات الأولية لأعمال فرز اللجان بالدائرتين الأولى والثانية في شمال سيناء، عن تقدم "عزيز مطر" على منافسه "ياسر عرابي" فى مدينة العريش.

وحصل "مطر" على 21 ألف صوت بفارق 5 آلاف صوت عن منافسه، وفي الدائرة الثانية تقدم المرشح المستقل "سامي كامل" حيث حصل على 19324 صوتا مقابل 13308 صوتا للمرشح سلامة الرقيعي.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيد بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا بدائرتين انتخابيتين مخصص لهما مقعدين "فردي" يتنافس عليهما 4 مرشحين بواقع مرشحين في كل دائرة.

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