لو فلوسك خلصت.. إزاي تصرف من المعاش أو المرتب قبل ما تقبضه؟

في كثير من الأحيان، ومع اقتراب نهاية الشهر، يتعرض الكثير من الموظفين وأصحاب المعاشات إلى نفاذ المرتب الخاص بالشهر الماضي، ما يجعله في حاجة إلى الحصول على بعض النقود التي تمكنه من شراء الاحتياجات الأساسية للمنزل لحين الحصول على المرتب أو المعاش الخاص بالشهر الجديد.

ويتميز كارت ميزة "البطاقة اللا تلامسية" بإمكانية صرف جزء من المرتب أو المعاش قبل صرف الشهر الجديد، من خلال شراء بعض الاحتياجات من خلال البطاقة التلامسية دون الحصول على أموال.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، مزايا البطاقة اللا تلامسية، "كارت ميزة" الذي يتم تحويل بطاقات مستحقات العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إليه، كالتالي:

المستندات المطلوبة للتحويل أصحاب المعاش لكارت ميزة

- ملء استمارة فتح الحساب التي يتم الحصول عليها مجانَا من مكاتب البريد.

- صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بصاحب المعاش أو مستحقه، ويجب أن تكون سارية.

- صورة من بطاقة الفيزا الخاصة بصاحب المعاش.

مميزات "كارت ميزة" للعاملين بالدولة وأصحاب المعاش

- يمكن للمواطن من خلال كارت ميزة صرف جزء مالي من معاشه قبل حلول موعد صرف المعاش، من خلال شراء المنتجات وليس نقدا.

- يمكن أن يقوم بالشراء ببطاقة ميزة، والدفع من ماكينات الدفع الإلكترونية.

- تمكن المواطن من دفع الفواتير الخاصة به وجميع المستحقات الحكومية من ماكينات نقاط البيع.

- يمكن للمواطن أن يسحب المعاش الخاص به من ماكينات الصراف الآلي.

- تتميز بطاقة ميزة بكونها بطاقة لا تلامسية.

ولتحويل كارت صرف المعاش الضهري إلى بطاقة "ميزة" والاستمتاع بما تقدمه من تسهيلات للمواطنين، يجب التوجه إلى مكتب البريد التابع به صاحب المعاش والذي يتحدد وفق محل سكنه، مصطحبا معه المستندات المطلوبة، ثم يملأ الاستمارة الخاصة بطلب تحويل كارت المعاش إلى بطاقة ميزة.

جدير بالذكر أنَّ بطاقة ميزة تتيح الخدمات البنكية لموظفي الدولة، كما أنَّها سارية لمدة 5 سنوات، وتكتمل المنظومة بالكامل في سبتمبر المقبل 2021، حيث سيتمّ استبدال بطاقات موظفي الدولة بالكامل وتحويلها إلى بطاقة ميزة.