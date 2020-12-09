«التعليم» تُعلن شكل امتحانات أولى ثانوي للعام المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شكل امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي من العام الدراسي المقبل 2021/2022، وفقًا لـ نظام الثانوية العامة الجديد التراكمي.

"الوطن"، تستعرض أبرز ملامح امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل:

- الامتحان هو الأول بنظام الثانوية العامة التراكمي، بحيث سيتم إضافة مجموع هذه السنة إلى العامين المُقبلين بشكل تراكمي.

- سيتم وضع أسئلة امتحانات جميع المواد بشكل إلكتروني.

- سيتم تجهيز 4 أو 5 نماذج من كل امتحان، وستكون جميع النماذج في نفس مستوى الصعوبة، بما يُحقق العدالة بين جميع الطلاب.

- ترتيب الأسئلة واختيارات الإجابات سيكون مختلفا داخل النموذج الواحد من الامتحان، وذلك من أجل تقليل محاولات الغش بين الطلاب قدر الإمكان.

- تصحيح إجابات الامتحانات سيتم إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، بما يضمن أن يحصل كل طالب على حقه كاملا.

- لن تكون هناك فرصة للتظلمات عقب ظهور نتيجة الامتحانات.

- من أجل تحسين مجموعه، سيتم إتاحة فرصتين إضافيتين للطالب لدخول الامتحان مرة أخرى، وسيحصل الطالب على المجموع الأكبر إلكترونيًا.

- يُمكن للطالب دخول الامتحان في الفرص الإضافية لتحسين مجموعه في أي عدد من المواد بدون حد أقصى.

- إجراء الامتحان في المرة الأولى سيكون دون دفع أي رسوم.

- أداء الامتحان إلكترونيًا أو ورقيًا.

- يجوز تقسيم الطلاب إلى مجموعات متعددة في كل مادة، ويتم إجراء الامتحان لكل مجموعة بمفردها، في أوقات مختلفة ونماذج مختلفة في نفس درجة الصعوبة.

- إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على أقصى تقدير من المواد العامة والمواد التخصصية، وذلك بعد استنفاذ العدد المسموح به لمرات دخوله الامتحان في كل عام دراسي، يحمل الطالب المواد التي رسب فيها وينتقل إلى السنة التالية، ويمتحنهم الطالب مرة أخرى مع طلاب السنة المستجدين.ومن الجدير بالذكر، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن بالأمس عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة رقم "28" من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1981، الخاص بقواعد امتحانات الثانوية العامة.