تحرير 78 محضر مرافق وإشغالات لمحلات في المحلة

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مسؤولي الجهات الأمنية بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، من تحرير 78 محضرا متنوعا ( 36 محضر نظافة - 31 محضر إشغال طريق - 11 محضر شهادة صحية)، ومصادرة 60 قطعة إشغال مخالفة، وغلق 34 محلا تجاريا خلال شهر ديسمبر الجاري.

وجاء ذلك في إطار تكليفات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بضرورة متابعة كافة المطاعم و المقاهي والكافيهات ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، والعصارات وما يماثلها من المحال والمنشآت للوقوف على مدى تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

من جانبه أكد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، أنه جرى تشكيل لجنة دائمة، للمرور على المطاعم و الكافيهات، ومحال الحلويات، وجميع الأنشطة، للتأكد من مدى تنفيذ القرارات الواردة من وزارة التنمية المحلية، بشأن تطبيق قرارات الغلق للمحال والمولات في المواعيد الجديدة التي أقرتها الوزارة.

جدير بالذكر أن هذا يأتى فى إطار قرارات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمه، للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وشدد محافظ الغربية على رؤساء الأحياء والمدن بالمتابعة اليومية لتطبيق مواعيد الإغلاق الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم على من يخالف المواعيد الجديدة.