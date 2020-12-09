مصدر أمني عن شاب يرمي أموالا على الناس بأوسيم: عاطل ومسجل خطر

كشف مصدر أمني، تفاصيل جديدة عن مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بإلقاء مبالغ مالية على المواطنين في الطريق العام بمنطقة أوسيم بالجيزة.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الشخص الذي ظهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالجيزة، وأنه ألقى مبلغًا ماليًا محدودًا، من فئات صغيرة، تجمع على أثرها بعض المارة بالطريق لاستبيان الأمر.

وأشار إلى أنه ضبط بحوزته مبلغ مالى محدود من ذات الفئات الصغيرة، وأنه برر تصرفه بأنه يسعى إلى الشهرة، وأنه كان فى طريقه لتوزيع المبلغ المالى المضبوط بحوزته بذات الطريقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفوجئ أهالي أوسيم، بعد ظهر أمس، بشاب في الـ29 من عمره، يجوب الشارع ويرمي الأموال على الناس، وتجمع حوله الأهالي، حتى استقر في مكان معين، وبدأ يوزع نحو 10 آلاف جنيه على أهالي المنطقة وأطفالها، على غرار ما قام به المهندس "صبري صدومة" في نفس المنطقة يوم الأحد الماضي.

وأوضح الشاب أنه كان لديه مبلغ 45 ألف جنيه، لكن يحتاج منها 35 ألفا فقط، ليفتتح مصنعا "للصنادل والشباشب"، فقرر توزيع المبلغ المتبقي ليثبت أن أهالي أوسيم يحبون الخير للناس، وأن "صدومة" ليس الوحيد الذي يعمل مثل هذه التصرفات.

وعصر يوم الأحد الماضي، وقف صبري صدومة، مهندس بترول سابق، وأحد سكان أوسيم، في شرفة منزله، وأمسك بـ"رزمة" من الأموال وألقاها في الشارع، حتى تجمع أهالي المنطقة أسفل "البلكونة" ليحصلوا على الأموال التي يلقيها.

وأدى تصرف "صدومة" إلى تجمع العشرات من سكان المنطقة، لدرجة إغلاق الشارع كاملا، ما تسبب في ازدحام شديد، دون أي إجراءات احترازية، وفي النهاية تدخلت الشرطة لفض التجمع.