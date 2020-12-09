فوز سامي كامل بمقعد الدائرة الثانية بشمال سيناء وخسارة الرقيعي

أعلن محمد منير عبدالفهيم، رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية، عن نتيجة أصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح في الدائرة االثانية بشمال سيناء، حيث بلغ إجمالي عدد الناخبين فيها 82190 ألف ناخب وبلغ عدد المشاركين في الانتخابات 34989 ألف وبلغ عدد الأصوات الباطلة 705 وعدد الأصوات الصحيحة 34282 ألف صوت.

وحصل المرشح سامي كامل على 18583 صوتا وحصل المرشح سلامة الرقيعي على 15696 صوتا.

وقد كانت بلغت نسبة التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية خلال اليومين بشمال سيناء 25.5 % على مستوى اللجان الانتخابية بمدن وقرى المحافظة.

وبلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم خلال جولة الإعادة 69 ألفا و687 ناخبا من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية وعددهم 273 ألفا 178 ناخبًا.

وسجلت لجان بئر العبد أعلى نسبة تصويت بين لجان المحافظة، حيث بلغت نسبة التصويت بها 54.3%، يليها لجان مدينة العريش بنسبة تصويت بلغت 22.3 %، ولجان مدينة الشيخ زويد بنسبة تصويت بلغت 17.8% ولجان مدينة نخل بنسبة تصويت بلغت 10.4%، ثم لجان رفح بنسبة 3.7%، يليها لجان مدينة الحسنة بنسبة تصويت بلغت 3.5%.

وقامت غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام محافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن بمتابعة سير وانتظام لجان الانتخابات خلال جولة الإعادة، حيث لم تتلق الغرفة أي إخطارات أو شكاوى تؤثر على سير العملية الانتخابية.