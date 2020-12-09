منها خطوط مجانية.. 3 قرارات هامة لطلاب الثانوية العامة في ديسمبر

خلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم عددا من الخدمات الجديدة لأبنائنا الطلاب في المرحلة الثانوية العامة، منها ما يمس قواعد جديدة لاختبارات الثانوية العامة، وإمكانية الحصول على خطوط انترنت مجانية وباقات مدعمة.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أهم قرارات وزارة التربية والتعليم لأبنائنا طلاب الثانوية العامة..

التسجيل على منصة حصص مصر مجاني حتى 5 يناير 2020

أطلقت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا منصة جديدة بعنوان "منصة حصص مصر"، لمساعدة الطلاب من الصف الثالث الإعدادي حتى الثالث الثانوي في التعوّد على نظام التعليم الجديد، إذ أوضحت الوزارة أنّ التسجيل بالمنصة متاح حاليًا بشكل مجاني حتى يوم 5 يناير، ويُمكن تصفح محتوى المنصة عبر الهاتف الخاص أو الكمبيوتر أو أجهزة التابلت.

قواعد عقد امتحانات الثانوية العامة الجديدة

وضع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعلي،م قواعد امتحانات الثانوية العامة الجديدة للعام الدراسي الجديد 2020/2021، ومن أبرزها أن إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية دون رسوم، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الـ3 عن كل المرات.

ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الـ3 المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية، من تلك السنوات".

ويشتمل التعديل على احتساب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الـ3 عن المرات كافة، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه.

خط إنترنت مجاني وباقات مخفضة

وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعم أبنائنا الطلاب في المرحلة الثانوية، أعلنت الوزارة عن طرح خطوط انترنت مجانية وباقات بسعر رمزي لطلاب الصف الأول الثانوي، بالتعاون مع "أورنج مصر"، بما يخدم تفعيل "التابلت التعليمي"، الذي تسلمه الوزارة لطلاب هذه المرحلة، لتسهيل وصول الطلاب إلى المصادر التعليمية، التي يوفرها التابلت، سواء عن طريق بنك المعرفة المصري، أو محرك البحث العلمي لشركاء بنك المعرفة، وغيرها من المواقع التعليمية.

المستندات المطلوبة للحصول على خط إنترنت مجانا:

توجه الطالب لأقرب فرع "أورنج" بعد استلام التابلت، ويجب أن يحضر بعض المستندات وهي كالآتي:

- بطاقة الطالب بشرط أن تكون سارية.

- إذا لم يكن الطالب قد استخرج بطاقة رقم قومي، فيحضر بطاقة للأقارب من الدرجة الأولي مثل الأب، الأم، الأخ، الأخت، الجد، العم، الخال، الخالة، بالإضافة إلى شهادة ميلاد مميكنة للطالب.

- رقم جلوس الطالب.

وجاءت خطوة طرح الباقات المخفضة، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوفير 1000 ميجا إنترنت بقيمة 5 جنيهات فقط، حصريا للطلاب الحاصلين على تابلت.