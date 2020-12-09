"التعاون الدولي": اتفاقيتنا مع الوكالة الفرنسية للتنمية منخفضة التكلفة

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر مع الوكالة الفرنسية للتنمية كلها منخفضة التكلفة لأنها ذات طابع تنموي وبالتالي فإنها تمويلات ميسرة مع فترة سداد طويلة بأسعار فائدة منخفضة.

وأضافت خلال تصريحات خاصة عبر شاشة "إكسترا نيوز": "هذه المحفظة التنموية نسميها سرد المشاركات الدولية ويكون المواطن هو محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة".

وتابعت أن مصر تميزت في هذا العام بالرغم من تداعيات فيروس كورونا، إذ أنها حققت نجاحات كثيرة في عدة قطاعات منها التضامن الاجتماعي من خلال قدرة الدولة المصرية على إضافة أسر مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".

وأردفت: "مصر تميزت أيضًا في ملف التعلم عن بعد أثناء الجائحة والمساعدات التي قدمتها للقطاع غير مصر، ومن ثم فإن مصر تلقت إشادات دولية بما قدمته خلال هذا العام، كما أن الإصلاح في مصر عملية مستمرة، وبفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهى في عام 2019 دخلت مصر أزمة كورونا باحتياطي نقدي مواتي وزاد الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة وهو ما مكن صانع القرار في مصر من اتخاذ قرارات سريعة".

وأوضحت أن مصر حققت التوازن بين الصحة وعدم توقف العجلة الاقتصادية وهو ما ساهم في استمرار معدل النمو الاقتصادي المصري برقم إيجابي، وهو ما انعكس في التقارير الدولية التي تمنح الثقة للمستثمرين بشكل عام، مشددة على أن مصر قادرة على تخطي أزمات مختلفة.