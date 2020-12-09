"جامعة طنطا" بقائمة أفضل 1000 جامعة عالميا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، تقدم جامعة طنطا فى التصنيف العالمي للجامعات للأداء الأكاديمي البحثي (URAP) لعام 2020/2021، حيث احتلت مكانة متميزة ضمن أفضل 1000 جامعة عالميا، وفقاً لنتائج التصنيف العالمي للجامعات للأداء الأكاديمي البحثي (URAP)، حيث احتلت الجامعة المرتبة 975 ضمن 3000 جامعة عالميًا والمركز الـ21 عربيا و8 محليا من 33 جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن حصول الجامعة على هذه المرتبة المتقدمة يعكس مدى تميز الجامعة مصريًا وإقليميًا وعالميًا، ويأتي نتاج استراتيجية واضحة تم وضعها لدعم وتعزيز الابتكار والريادة والتميز، وتوفير كافة الإمكانيات للتحول نحو جامعات الجيل الثالث للوصول إلى العالمية، علاوةً على حرصها الدائم على تحقيق مكانة بحثية دولية وتطوير جودة ونوعية الأبحاث المنشورة دولياً.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا التصنيف يهدف بشكل رئيس إلى تصنيف الجامعات بناءً على عدة مؤشرات تقيس الأداء الأكاديمي بالاعتماد على حجم وجودة الإنتاج البحثي للجامعات، بناءً على المعلومات المرتبطة بالأبحاث التي يستقيها من قاعدة بيانات Web of Science (WoS) التي تعد من قواعد البيانات المرموقة التي توفر معلومات شاملة عن الاقتباسات والاستشهاديات للأبحاث العلمية والأكاديمية.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا، أن هذا الانجاز والتقدم في تصنيف URAP الخاص بالأداء الأكاديمي البحثي يعكس ما توليه الجامعة للبحث العلمي من دعم عبر توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً ودولياً، ودعم قدرتها التنافسية بين مثيلتها من الجامعات، لافتا إلي أنه قد تم إدراج 13 عالماً من جامعة طنطا مؤخراً بقائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2020.

وأوضحت الدكتورة دينا عبد الهادي مدير وحدة التصنيف الدولي، أن الجامعة تقدمت 128 مقارنةً بنتائج التصنيف لعام 2018 ، في ستة معايير رئيسية تقيس حجم وجودة وتأثير البحث والإنتاج العلمي للجامعات وهي: الإنتاج البحثي الحالي (Article) بوزن 21% من مجموع نقاط التصنيف، وإجمالي الإنتاج البحثي (Total Document) بوزن 10%، ومجموع الاقتباسات (Citation) بوزن 21%، ومؤشر قياس مجموع تأثير الأبحاث وإنتاجيتها (Article Impact Total) بوزن 18%، ومؤشر قياس مجموع تأثير الاقتباس (Citation Impact Total) بوزن 15%، والتعاون الدولي في الأبحاث والمشاريع البحثية المشتركة (International Collaboration) بوزن 15%.