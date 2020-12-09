"اشتري لحمة وخد حشيش هدية".. حبس جزار استخدم حيلة لبيع المخدرات

أمرت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بحبس جزار ضبط وبحوزته 81 قطعة حشيش بغرض الاتجار أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت وحدة مباحث المخدرات بمديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على جزار وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار وبيعها، حيث تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن مباحث المخدرات من ضبط "و.ب" جزار ومقيم بشبين الكوم وبحوزته 81 قطعة حشيش ومبلغ مالي ومطواه.

وتعود القصة إلى ورود معلومات إلى المقدم محمد النحاس رئيس مباحث المخدرات بمديرية أمن المنوفية، تفيد بقيام جزار باستغلال محل عمله في بيع مخدر الحشيش، متخفيا، حيث يبيع اللحم والمخدرات، وأشار مصدر إلى أن المتهم كان يقوم أحيانا بإهداء قطعة حشيش لمن يشتري اللحم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن النيابة العامة، وبرصد المتهم والتأكد من نشاطه الإجرامي، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكنت وحدة مباحث المخدرات من إلقاء القبض على الجزار وبحوزته 81 قطعة حشيش بغرض الاتجار.

وحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وبالعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة، أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.