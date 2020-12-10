أستاذ بجامعة طنطا يفوز بالمركز الأول في الهندسة التطبيقية لعام 2020

فاز الدكتور عبد النبي قابيل، أستاذ هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة طنطا، ‏بجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي، والتي تمنحها جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة، بعد حصده المركز الأول في مجال الهندسة التطبيقية لعام 2020.

من جانبه، هنأ الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، الدكتور عبد النبى قابيل بحصوله على الجائزة، مؤكدًا جودة المخرجات البحثية لأساتذة كلية الهندسة في مجال البحث العلمي، واستمرار تقديم الدعم لأساتذة جامعة طنطا في شتى التخصصات بما يضمن الارتقاء بمكانة الجامعة عربيًا ودوليا.

وحصل عبد قابيل على العديد من الجوائز المحلية والدولية ، منها جائزة جامعة طنطا التشجيعية، وجائزة الجامعة للتميز فى الأداء الجامعي، وجائزة الجامعة التقديرية، وجائزة الدولة للتفوق، وتم تكريمه من الرئيس السيسى في عيد العلم عام 2014، وجائزة الباحثين العرب بالأردن، وجائزة خليفة التربوية للاستاذ المتميز في البحث العلمى على مستوى الوطن العربي.

كما حصد مؤخرا المركز الأول عالميًا بقائمة أفضل 500 باحث في مجال الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وتم إدراجه بقائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2020.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، تقدم جامعة طنطا فى التصنيف العالمي للجامعات للأداء الأكاديمي البحثي (URAP) لعام 2020/2021، حيث احتلت مكانة متميزة ضمن أفضل 1000 جامعة عالميا، وفقاً لنتائج التصنيف العالمي للجامعات للأداء الأكاديمي البحثي (URAP)، حيث احتلت الجامعة المرتبة 975 ضمن 3000 جامعة عالميًا والمركز الـ21 عربيا و8 محليا من 33 جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن حصول الجامعة على هذه المرتبة المتقدمة يعكس مدى تميز الجامعة مصريًا وإقليميًا وعالميًا، ويأتي نتاج استراتيجية واضحة تم وضعها لدعم وتعزيز الابتكار والريادة والتميز، وتوفير كافة الإمكانيات للتحول نحو جامعات الجيل الثالث للوصول إلى العالمية، علاوةً على حرصها الدائم على تحقيق مكانة بحثية دولية وتطوير جودة ونوعية الأبحاث المنشورة دولياً.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا التصنيف يهدف بشكل رئيس إلى تصنيف الجامعات بناءً على عدة مؤشرات تقيس الأداء الأكاديمي بالاعتماد على حجم وجودة الإنتاج البحثي للجامعات، بناءً على المعلومات المرتبطة بالأبحاث التي يستقيها من قاعدة بيانات Web of Science (WoS) التي تعد من قواعد البيانات المرموقة التي توفر معلومات شاملة عن الاقتباسات والاستشهاديات للأبحاث العلمية والأكاديمية.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا، أن هذا الانجاز والتقدم في تصنيف URAP الخاص بالأداء الأكاديمي البحثي يعكس ما توليه الجامعة للبحث العلمي من دعم عبر توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً ودولياً، ودعم قدرتها التنافسية بين مثيلتها من الجامعات، لافتا إلي أنه قد تم إدراج 13 عالماً من جامعة طنطا مؤخراً بقائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2020.