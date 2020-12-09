محافظ الغربية: لن نستلم شوارع مرصوفة دون تقرير فني من لجنة متخصصة

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه لن يتم الاستلام النهائي لأي شارع يتم رصفه إلا بعد تقرير فني من لجنة متخصصة من أساتذة بكلية الهندسة، جاء ذلك خلال الجولة الليلة التي قام بها المحافظ بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، لتفقد أعمال الرصف الجارية بشوارع حي أول وثان طنطا، حيث تفقد المحافظ ونائبه أعمال الرصف بشوارع بطرس، المتحف، محب وتفرعاته، معمر القذافي وتوت عنخ آمون "الشهيد الرفاعي حاليا".

وأشاد الدكتور طارق رحمي بالشوارع التي تم رصفها والجاري رصفها من حيث وجود بلاعات لصرف مياه الأمطار، وتركيب البلدورات علي جانبي الشوارع، وعمل الميول المناسب بكل شارع، موجها بتركيب البلدورات في أي شارع يتم رصفه.

كما تفقد المحافظ ونائبة المرحلة الثالثة من تطوير كورنيش طنطا بدايةً من شارع الأشرف إلى كوبري الغفران، وأعمال تطوير ميدان المحطة والسيد البدوي، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال في ميدان المحطة في الوقت المحدد نظرا لحيوية المنطقة.

وفي ذات السياق أوضح الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، أن جميع الشوارع لن يتم رصفها إلا بعد توقيع شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والتليفونات بعدم وجود أعمال لهم، موضحا أن المحافظة تعمل على رصف الشوارع من خلال تنفيذ أربع خطط في وقت واحد، وهم "الخطة الإضافية والخطة الاستثمارية، وخطة رد الشيء لأصله وخطة تطوير العشوائيات".

رافق المحافظ في جولته عادل داوود والدكتور محمود عيسى رئيسي حي أول وثان طنطا.