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محمود مسلم

طبيب بالمستشفى الملكي بلندن: لقاح كورونا ممنوع لمرضى الحساسية الشديدة

كتب:

عبد الرحمن خالد
11:42 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

قال أحمد المشتت الطبيب في المستشفى الملكي في لندن، إن آلاف من الأشخاص تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة المتحدة، وهو "فايزر"-"بيو إن تك"، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة يجب ألا يتلقوا اللقاح، وذلك بعد أن عانى اثنان من موظفي خدمة الصحة الوطنية من الحساسية.

وأضاف المشتت، في حديثه لقناة "الغد"، أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة يحملون في حقائبهم أدوية الحساسية، وهذه حالات طارئة، موضحا أن هيئة الدواء في بريطانيا تأخذ الموضوع محمل الجد.

وشدد على أنه يجب أن لا يتلق الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة اللقاح في الوقت الحالي، لافتا إلى أن اللقاح آمن ولا توجد شكوك حوله وسلامته بعد الاختبارات التي أجريت عليه.

كما أكد المشتت، أن أي دواء يحمل بعض المضاعفات، مؤكدا أن نسبة أمن اللقاح ليست مطلقة 100%، لكن هناك بعض الفوائد له خلاف الأعراض الجانبية، لكن فوائده أكثر.

وشدد على أن فيروس كورونا، مرض شرس وقاتل، مطالبا بعدم التساهل معه واتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضده، مؤكدا أن اللقاح هو المنفذ الآمن للخروج من الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا.

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