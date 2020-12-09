طبيب بالمستشفى الملكي بلندن: لقاح كورونا ممنوع لمرضى الحساسية الشديدة
كتب:
عبد الرحمن خالد
11:42 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
فيروس كورونا
قال أحمد المشتت الطبيب في المستشفى الملكي في لندن، إن آلاف من الأشخاص تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة المتحدة، وهو "فايزر"-"بيو إن تك"، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة يجب ألا يتلقوا اللقاح، وذلك بعد أن عانى اثنان من موظفي خدمة الصحة الوطنية من الحساسية.
وأضاف المشتت، في حديثه لقناة "الغد"، أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة يحملون في حقائبهم أدوية الحساسية، وهذه حالات طارئة، موضحا أن هيئة الدواء في بريطانيا تأخذ الموضوع محمل الجد.
وشدد على أنه يجب أن لا يتلق الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة اللقاح في الوقت الحالي، لافتا إلى أن اللقاح آمن ولا توجد شكوك حوله وسلامته بعد الاختبارات التي أجريت عليه.
كما أكد المشتت، أن أي دواء يحمل بعض المضاعفات، مؤكدا أن نسبة أمن اللقاح ليست مطلقة 100%، لكن هناك بعض الفوائد له خلاف الأعراض الجانبية، لكن فوائده أكثر.
وشدد على أن فيروس كورونا، مرض شرس وقاتل، مطالبا بعدم التساهل معه واتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضده، مؤكدا أن اللقاح هو المنفذ الآمن للخروج من الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا.