وزير التعليم: 23 يناير المقبل امتحانات الترم الأول لصفوف النقل ورقيا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عقد امتحانات صفوف النقل لمختلف مراحل التعليم بداية من 23 يناير المقبل، مشيرا إلى أن جميع امتحانات النقل ستكون ورقيا وليس إلكترونيا، موضحا أنه لا يوجد أى تعديلات على مواعيد الامتحانات المحددة سلفا ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2021.

وقال شوقي، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن هناك تواصلا دائما مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكيد على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية ودورات المياه، للحد من انتشار الفيروس، منوها بأن جميع المديريات التعليمية بدأت الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات منتصف العام.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها قبل بدء الامتحانات، كما سيتم توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان، والتشديد على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامات الطبية وقياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول الامتحان، للحفاظ على سلامتهم وأرواحهم، موضحا أن الوزارة ليس لديها أى تخوفات من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

ونوه شوقي بأن العام الدراسي الجديد فى أسبوعه الثامن بالمدارس سار بشكل منضبط ولم نرصد أي مشكلات، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم تعليم عالى الجودة لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، مؤكدا أن الوزارة ستنجح بالخروج إلى بر الأمان بالعام الدراسي 2020-2021، رغم كل التحديات والصعوبات بسبب جائحة كورونا.

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات بشأن الامتحان التدريبى لطلاب الصف الأول الثانوى، والذى سيعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 ديسمبر الحالى، مشددة على ضرورة التنبيه على المدارس بضرورة استلام طلاب الصف الأول الثانوى شريحة الإنترنت 4g، وتذليل كافة المعوقات لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور، واستخدامها فقط لتابلت الطالب، حيث سيتم وقف الشريحة إذا تم استخدمها فى أى جهاز آخر.

وأوضحت وزارة التعليم، إلى أنه سيتم التواصل مع الدعم الفنى لشركة المحمول لحل جميع المشكلات على رقم 16110، وكذلك يمكن للطالب أداء الامتحان التدريبى من المدرسة أو المنزل، مؤكدة أنه يجب على جميع طلاب الصف الأول والثانى الثانوى تسجيل استمارات التقدم للامتحان الإلكترونى.

يذكر أن أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن شرائح شركة "أورنچ" المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوي، لاستخدامها في التابلت، لا يشترط للحصول عليها شراء أي خط آخر، وهي مجانية، ويجري دفع 10 جنيهات لتشغيل الشريحة، ثم 5 جنيهات شهريا لتجديد الباقة سعة 1000 ميجابيت.

وأوضح عبر صفحته الشخصية على فيس بوك منذ قليل، أنه لا توجد اشتراطات أو تكاليف أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة تحاول إتاحة نفس الخدمة لطلاب السنوات الأخرى، وكذلك إتاحة خدمات شركات أخرى لخلق منافسة صحية لمصلحة الطلاب.