فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

تبدأ مكاتب رعاية الشباب بالكليات بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة، بعد قليل، فتح باب التقدم واستقبال طلبات الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب للعام الدراسي الجديد 2020-2021، وذلك من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرًا، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووضعت أسرة "من أجل مصر" برنامجًا موحدًا للأسرة بجميع كليات جامعة القاهرة، تبدأ فعالياته بلقاء مع أعضاء الأسرة، وعزف السلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تعريفي بأهمية العمل الطلابي وإنجازات الأسرة على مدار الأعوام السابقة.

ويتجمع الطلاب بعد ذلك أمام مبنى إدارة جامعة القاهرة مرتدين زي موحد لشعار الأسرة، ثم تدفع بمرشيحها لخوض الانتخابات، وبعدها يتحرك طلاب الأسرة بشكل جماعي منتظم لسحب استمارات الترشح.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2021/2020، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 10 ديسمبر، وذلك بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، مشيرًا إلى أن الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات وستوفر لها بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة.

وقال "الخشت"، إن الجامعة تستعد كعادتها لإجراء تجربة ديمقراطية على أعلى مستوى من احترام النظام وقواعد التنافس، لتكون نموذجًا وواجهة مشرفة لانتخابات الاتحادات الطلابية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتوفير الأجواء المناسبة للمشاركة الطلابية في العملية الانتخابية بفاعلية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه من المقرر إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 13 ديسمبر الجاري، علي أن يتم تلقي الطعون الاثنين 14 ديسمبر وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي.

وذكر أن انتخابات اللجان وأمناء الكليات ومساعديهم ستُجرى يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، وفي اليوم التالي تُعقد انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعدينهم علي مستوي الجامعة.