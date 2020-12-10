"علقة واتهام واستمناء".. أبرز محطات طبيب الميكروباص قبل محاكمته

تستأنف اليوم محكمة جنح قسم ثان الزقازيق، محاكمة "ع. م." معيد بكلية الطب جامعة الزقازيق، فى اتهامه بارتكاب فعل فاضح أمام فتاة داخل سيارة أجرة "ميكروباص" أمام إحدى الفتيات.

وقبل انعقاد الجلسة، تنشر "الوطن" تفاصيل تقرير الطب الشرعي، الخاص بتحليل السائل الذي عثر عليه على ملابس طبيب الميكروباص، وأبرز محطات القضية وأقوال المتهم والضحية.

الطب الشرعي يثبت وجود سائل منوي على ملابس المتهم

حصلت "الوطن" على صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل السائل، الذي عثر عليه على ملابس طبيب الميكروباص، والذي أثبت أنه سائل منوي خاص بالمتهم.

وأوضح التقرير، أن مصلحة الطب الشرعي تسلمت من النيابة العامة منذ فترة، ملابس محرزة خاصة بالمتهم عليها آثار سائل، لتحليلها ومعرفة نوعيته، مشيرا إلى أن تحليل معمل الطب شرعي، كشف أن المادة الموجودة بملابس المتهم سائل منوي.

وتابع التقرير: "في وقت لاحق تم أخذ عينة من المتهم وتحليلها وبمطابقتها بالسائل المنوي الذي عثر عليه على البنطال، تبين أنها مطابقة وأن السائل المنوي خاص بالمتهم

تأجيل المحاكمة للاستعلام عن مرض لا إرادي للمتهم

قررت محكمة جنح قسم ثان الزقازيق، في وقت سابق تأجيل أولى جلسات محاكمة طبيب الميكروباص لجلسة الخميس المقبل، للاستعلام عن التقرير الطبى الذى قدمه الطبيب ومنسوب صدوره إلى مستشفى خاص يثبت فيه إصابته بمرض "استمناء غير إرادى".

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في بيان رسمي، تفاصيل ضبط طبيب على خلفية اتهامه بفعل فاضح وهو ممارسة العادة السرية بجوار فتاة والتحرش بها داخل ميكروباص أجرة فى الشرقية

وذكرت النيابة فى بيانها، أنها أُخطرت من معاون مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق بملاحظته صباح يوم الحادى والثلاثين من شهر أكتوبر الماضى تجمعَ عدد من المواطنين، وضبطهم المتهم على إثر تحرشه بطالبة خلال استقلالهما إحدى وسائل النقل، فضبطه لعرضه على النيابة.

وأشارت إلى أن المجنى عليها شهدت فى تحقيقات النيابة بنظر المتهم إليها وإيتائه أفعالًا خدشت حيائها، منها استمناؤه قاصدًا من ذلك التحرش بها، فاستغاثت بمن فى وسيلة النقل فألقوا القبض عليه وسلموه للشرطة

التحريات: الفتاة صورت المتهم أثناء الواقعة

كشفت تحريات المباحث، أن الفتاة المجني عليها في قضية التحرش، قامت بتصوير الطبيب المتهم مقطع فيديو، وهو يقوم بسلوك خادش للآداب العامة أثناء ركوبه سيارة ميكروباص، ثم استغاثت بعدها بركاب السيارة لتحرشه الجنسي بها.

وكشفت التحريات أن الفتاة قامت بصفع الطبيب على وجهه، ثم صرخت مطالبة المساعدة من الآخرين، الذين سارعوا بالإمساك به.

المتهم للنيابة: المقعد أثار شهوتي

استجوبت النيابة العامة، المتهم فيما نُسب إليه من إيتائه فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء علنًا، وتعرضه للغير في مكان عام بإيتاء أمورٍ إباحيَّة، فقرَّر أنه أمنى بغير إرادته نتيجة احتكاك بالمقعد الذي كان جالسًا عليه أثار شهوته، نافيًا تعرضه للمجني عليها.

وقال الطبيب في أثناء مناقشته أمام رجال المباحث، إنه يعمل معيدا في كلية الطب جامعة الزقازيق، وكان في طريقه إلى الجامعة، وتفاجأ بالفتاة تصرخ وتتهمه بالتحرش بها، بحسب قوله للركاب، قبل إحالته للنيابة التي أحالته للمحاكمة.