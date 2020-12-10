استقرار نسبي في أسعار الخضروات والطماطم تنخفض 8 جنيهات

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لـ"الوطن"، إن أسعار العديد من أصناف الخضر والفاكهة شهدت انخفاضًا وتراجعًا في ظل زيادة المعروض وركود المبيعات واستقرار بعضها الآخر، إضافة إلى مشروعات الصوب التي توليها الدولة ووزارة الزراعة اهتمامًا خاصا حيث وفرّت كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أن برودة فصل الشتاء رفعت أسعار الكوسة مع زيادة إقبال المصريين عليها باعتبارها واحدة من الخضروات المفضلة في هذه الفترة، حيث سجل سعر الكيلو 7 - 8 جنيهات، فيما شهدت أسعار باقي الخضروات استقرارًا نسبيًا في ظل زيادة المعروض منها في الأسواق.

وتابع "النجيب"، أن الطماطم تأتي في مقدمة الأصناف التي تراجعت بقيمة 8 جنيهات مشيرًا إلى توقعات باستمرار تراجع سعرها نهاية الشهر الجاري لتعود إلى معدلاتها الطبيعية العام الجديد.

ولفت إلى أن هذا التراجع أدى إلى انتعاش حركة البيع والشراء في الأسواق عقب حالة من الركود، ما ساهم فى انخفاض الأسعار وظهور المحصول الجديد من العروة الشتوية بالأسواق.

وتابع أن أسعار الخضر والفاكهة فى الوقت الحالى مناسبة وتقل عن مستويات الشهر الماضى بنسبة تتراوح بين 15% و25%، حيث أن المعروض فى السوق يفوق الطلب، مشيرًا إلى ارتفاع إنتاج المحاصيل الزراعي.

وأضاف أن أعلى العروات التي تحظى بإنتاجية كبيرة للمعروض من الطماطم وتقل فى شهور فبراير ومارس وأبريل، وأقل العروات العروة الصيفي بداية من شهر أكتوبر من ناحية الإنتاجية الكبيرة تكون للعروات المتأخرة التي تزرع خلال الأشهر الصيفية شديدة الحرارة.

وأشار إلى أن هناك عدداً من العوامل تتدخل فى تحريك أسعار الخضروات، منها المناخ وفرق العروات، لافتًا إلى أن الفواصل بين فصول السنة يقل فيها المعروض من سلع معينة.

وتابع بأن سعر كيلو الطماطم فى سوق التجزئة بين 7 و10 جنيهات، مقابل 15 جنيهًا للكيلو منذ شهر، و5-6 جنيهات لكيلو الفاصوليا، بعد أن وصلت إلى 20 جنيهًا بسبب زيادة الكميات المعروضة، لاسيما أن محصول الفاصوليا عروته شتوية ما أدى إلى انخفاض سعرها، كما بيعت الكوسة بأسعار تتراوح ما بين 7-8 جنيهات للكيلو، وانخفض سعر السبانخ 4-5، فيما سجلت البطاطس 2-2.5 جنيهات، البصل 6-7 جنيهات.

بالنسبة للفاكهة أوضح "النجيب"، أن أسعار الجوافة سجلت 8-9 جنيهات، والبرتقال من 5-6 جنيهات، واليوسفى يباع بأسعار تتراوح ما بين 5-6 جنيهات، والموز بيع بـ9-10 جنيهات، والتفاح "المستورد" من 18 -30 جنيهًا للكيلو.