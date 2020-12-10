أسعار الذهب اليوم الخميس 10-12-2020 في مصر: ارتفاع جديد

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الخميس 10 ديسمبر، وذلك بعد أن سجلت انخفاض لقيمة تقدر بـ15 جنيها مساء أمس بقيمة 7 جنيهات، وكانت قد شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الشهور القليلة الماضية، متأثرا بتراجع الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 925 و927 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 800 و802 جنيهات.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 686 و687 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6472 و6488 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 2% في نهاية تعاملات أمس، وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 2.4% إلى 1827.26 دولار للأوقية، كما سجلت الثلاثاء أعلى مستوياته منذ 23 نوفمبر، الثاني الماضي عند 1875.07 دولار، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.9% ليتحدد سعر التسوية عند 1838.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة 3.8% إلى 23.64 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 2.9% إلى 993.23 دولار، وفقد البلاديوم 1.3% ليسجل 2280.92 دولار للأوقية.

وتتطلع أنظار العالم إلى انحسار بعض الفوضى التي أفرزتها الجائحة بعد أن بدأوا توزيع اللقاح في بعض مناطق العالم، وافقت كندا اليوم على لقاح فيروس كورونا الذي ابتكرته شركتا فايزر وبيونتك، بعد يوم من شروع بريطانيا في برنامج تطعيم عام هو الأول لدولة غربية.

وتحرص الكثير من دول العالم في الوقت الراهن على فرض إجراءات عزل أكثر صرامة لكبح الإصابات المتزايدة الحاجة لمزيد من التحفيز، وينظر للذهب كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد ينجم عن حزمة تحفيز كبيرة.

نصائح لشراء الذهب

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، إنّ تلك هي الأنسب لشراء الذهب، نظرا لما تشهده الأسعار من انخفاض مقارنة بموجة الارتقاع التي اجتاحت السوق المالية، لتعاود الاسعار الاقتراب من المعدلات الطبيعية مره أخرى، حيث انها هي الأنسب لشراء الذهب.

كما وجّه نجيب نصائح للمواطنين المقبلين على الشراء للاستثمار بشراء السبائك الذهبية، ومحاولة تجنب شراء المشغولات حتى لا تتأثر بثمن المصنعية عند البيع، كما يجب الذهاب إلى تاجر يكون على معرفة بالأسرة، وسبق التعامل معه.