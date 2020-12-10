15 جنيها.. انخفاض أسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 24 بـ912 جنيها

انخفضت أسعار الذهب في نهاية تعاملات الأربعاء 9 ديسمبر، بالبورصات العالمية الأمر الذي انعكس على الأسعار في محلات الذهب بالأسواق المصرية، وتراوح الانخفاض ما بين 15 و13 جنيها في الجرام الواحد، وكانت شهدت أسعار الذهب في الأشهر القليلة الماضية، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة لتراجع الاقتصاد العالمي متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن"، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار انخفاضًا خلال التعاملات المسائية، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعا في نهاية اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 910 و912 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 796 و798 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 682 و684 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة، إلى 6 آلاف و384 جنيه.

نصائح لشراء الذهب

ووجه رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة وصفي واصف، نصيحته للمهتمين بشراء الذهب بالتوجه لشراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية.

وقال إنّه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مجددًا، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، انخفضت الأسعار مره أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية.

وأشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى أنّ السعر العادل للذهب هو حساب قيمة استخراجه، إذ يمكن استخراج 6 جرامات من الذهب من طن من الرمال.