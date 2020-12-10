عرض قاتل أخيه بمنشأة ناصر على مستشفى العباسية: مريض عقلي

قررت النيابة العامة، عرض المتهم بقتل شقيقه في منشأة ناصر، على مستشفى العباسية للصحة النفسية، للكشف عليه وكتابة تقرير بحالته، إذ كشفت تحريات مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، حول واقعة مقتل شاب 33 سنة، على يد شقيقة 36 سنة، أنهما مرضى عقليين.

وأوضحت التحريات أن الشقيقين يترددان بصفة مستمرة منذ عدة سنوات على مستشفى العباسية للخضوع إلى جلسات صدمات كهربائية على المخ، مشيرة إلى أن يوم الواقعة كانا عائدين من المستشفى بعد تلقيهما جلسة العلاج.

كان المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، تلقى بلاغا بمقتل شاب على يد شقيقة في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة "شريف"، مصابا بطعن سكين في منطقة الفخذ.

وأوضحت التحريات، أنه يوم الواقعة بعد فترة من وصول الشقيقين إلى منزلهما بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، أخذ المجني عليه شريف، ملابس غير نظيفة، وذهب بها إلى والدته في المستشفى، وطلب منها غسلها، وقالت له والدته إنه لا يصح أن يحضر تلك الملابس المتسخة إلى مقر عملها، لكنه لم يتقبل كلامها ووجه لها وابلا من السباب وعاد إلى المنزل مرة أخرى.

وتابعت التحريات، بأن والدته اتصلت بشقيقة الأكبر أشرف، وعنفته لتركة شقيقة يذهب إليها بمقر عملها، موضحة أنه سبها، فانتظر أشرف أخيه حتى يدخل المنزل، وتشاجر معه، ثم طعنه بالسكين في فخذه حتى توفي، وبعدها ذهب المتهم إلى والدته في المستشفى، وقال لها: "مش هيزعلك تاني.. أنا قتلته خلاص".

ونقلت الجثة، إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وفور استلام النيابة العامة للتحريات قررت عرض المتهم على مستشفى العباسية للصحة النفسية، للكشف على المتهم، وكتابة تقرير بحالته.