خطوات تطهير النقود الورقية والمعدنية تزامنا مع الموجة الثانية لكورونا

مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا في مصر، وزيادة أعداد الإصابة بالفيروس، يحرص الكثيرين على تطبيق جميع الإجراءات الاحرازية التي تخفض من خطر إصابتهم بالفيروس، ومن بين تلك الإجراءات تطهير العملات الورقية، والتي تعد من أهم أسباب انتقال الفيروس نظرا لتداولها بين الكثيرين.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تطهير وتعقيم النقود الورقية وفق الوكالة الروسية، كالتالي:

خطوات تطهير النقود الورقية

- يمكن رش الورقة المالية بالكحول الطبي وتركها فترة من الوقت في مكان ما، لكي تموت الفيروسات، إذا كانت موجودة عليها.

- نقع العملة المعدنية في صابون غسيل صحون لفترة قصيرة ووضعها في مكان به تهوية جيدة حتى تجف.

- حال عدم تعرضها للمطهرات عليك عزل العملات لمدة 14 يومًا على الأقل حتى تتخلص من الفيروس.

الطريقة الصحيحة لصناعة معقم منزلي وفقا لوزارة الصحة

- إضافة 1 مل من الكلور المركز أو 50 مل مقدار "فنجان من القهوة" من الكلور التجاري في المحلات على 1 لتر من الماء.

- أكدت الوزارة أن هذا المحلول يستخدم لتعقيم الأسطح بشكل يومي، مثل الأثاث، الأدوات، مقابض الأبواب، المطبخ، الحمامات.

طرق التعامل مع مصاب كورونا داخل العزل المنزلي

هناك بعض التوجيهات والنصائح التي يجب اتباعها للوقاية من الإصابة بعدوي كورونا وهي كالآتي:

- لا يجب أن يخرج المصاب أو الأشخاص المخالطون من المنزل طوال فترة العزل المنزلي.

- تجنب ومنع الزيارات العائلية، والأسرية، ومنع الأطفال من الاقتراب من المصاب.

- تخصيص مكان نظيف في المنزل، جيد التهوية، ليكون مكانا لعزل المصاب.

- عدم التنقل كثيرًا داخل المنزل، بل يفضل بقاء المريض داخل غرفة واحدة، طوال فترة العزل.

- يستمر العزل مدة 14 يومًا، مع الاهتمام بتناول الطعام الصحي لتقوية المناعة.

- الامتناع تماما عن التدخين طوال فترة العزل.

- يمكن ترك الطعام والشراب خلف الباب، وترك المصاب يحضره حتى لا يختلط مع الآخرين.

- ارتداء كمامة طبية مناسبة للوجه عند التعامل مع أحد أفراد الأسرة والتخلص منها بشكل مناسب، من خلال وضعها في كيس مغلق وإلقائه في القمامة.

- تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقي والتخلص منه سريعًا.

-غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو مسح اليدين بمطهر كحولي 70%.