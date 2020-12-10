بدء التشغيل التجريبي لمحطة صرف ساقلته بسوهاج بـ350 مليون جنيه

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة صرف صحي ساقلتة بقرية " الصوامعة شرق"، اليوم، برفقة نائبه أحمد سامي القاضي، ضمن خطة المحافظة لتوفير خدمات الصرف الصحي بجميع مدن وقرى سوهاج.

رافق المحافظ خلال جولته النائب شعبان لطفي، والنائب محمد لبيب، والنائب إبراهيم خليفة، أعضاء مجلس النواب، والنائب مصطفى الشريف عضو مجلس الشيوخ، والمهندس يوسف حلمي رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وشريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وعدد من مهندسي الهيئة والشركة المنفذة .

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس يوسف حلمي عن المحطة موضحا أنها مقامة على مساحة 32 فدان بتكلفة 350 مليون جنيه، بطاقة 45 ألف م3/ يوم ، مشيرا إلى أن المحطة تخدم مدينة ساقلتة وقراها، وقرى " نيدة، وآبار الوقف، وآبار الملك، والصوامعة شرق، ونجوع الصوامعة بمركز أخميم، لافتا إلى أن المحطة تشمل مرحلتين، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وبلغت نسبة التنفيذ بالمرحلة الثانية 80%، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من المحطة يصل إلى 450 ألف نسمة تقريبا .

وأضاف رئيس الهيئة أن التكلفة الاجمالية لمشروع صرف صحي ساقلتة والذي يخدم مدينة ساقلتة وقراها وعدد من قرى مركز أخميم، بلغ 700 مليون جنيه، مقسمة إلى 350 مليون لمحطة المعالجة، و150 مليون لصرف صحي ساقلتة، و200 مليون لقرى "نيدة، آبار الوقف، ابار الملك، سفلاق".

ووجّه محافظ سوهاج بالالتزام بالجدول الزمني الموضوع للانتهاء من المشروع وسرعة الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية بمدينة ساقلتة والقرى المستهدفة، والالتزام بأعلى معايير الجودة خلال التنفيذ، لافتا إلى أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في ظل اهتمام القيادة السياسية والدولة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.