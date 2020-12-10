لو مشترك في التأمين.. كيف تصرف المعاش قبل الانتهاء من سنوات الاشتراك؟

يحرص الكثير من أصحاب العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع الخاص، غير المؤمن عليهم على الاشتراك في التأمين الاجتماعي، حتى يكون هناك فرصة في الحصول على معاش شهري عند بلوغ سن المعاش وانقضاء مدة دفع الاشتراك حسب السنين المحددة.

كما يلجأ المشتركون في التأمينات الاجتماعية في كثير من الأحيان إلى الرغبة في صرف المعاش قبل انقضاء المدة المحددة من خلال شراء المدة المستحقة لهم للحصول على المعاش الشهري الخاص بهم مبكرا، ويتم صرف المعاش وفق عدة شروط.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يوميه الحالات التي يسمح لها بشراء المدة المكملة لاستحقاق المعاشات والشروط والإجراءات المطلوبة، وفق الموقع الرسمي بوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

الإجراءات المطلوبة لشراء المدة المكملة لاستحقاق المعاش

- يتقدم المؤمن عليه أو المستحق عن المتوفى، بطلب الحساب على النموذج رقم 44، ويكون النموذج من أصل وثلاث صور.

- يوقع المؤمن عليه على النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة.

- يدفع المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقدا.

- يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لأداء التكلفة.

- في حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة في حساب المدة، وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعه واحده، يجوز للمستحقين عنه، دفع المبلغ المستحق دفعة واحده نقدا، خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة.

الشروط المطلوبة لشراء المدة المكملة لاستحقاق المعاش

- أن يكون المستفيد بلغ سن 18 عاما.

- أن تكون المدة المطلوب شراؤها سنوات كاملة وليست شهورا.

- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة، وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.

- ألا تتجاوز مدة الاشتراك الفعلية.

حالات يسمح بها شراء المدة المكملة لاستحقاق المعاش

- الأرملة زوجة المتوفي في حالة وفاة الؤمن عليه قبل سداد المبلغ المطلوب منه، كما يسمح للزوجة بشراء المدة المكمله لاستحقاق المعاش ليتم صرف شهريا.

- يمكن للمستحقين عن المتوفى سواء كانوا إخوته أو أبناءه دفع المبلغ المستحق دفعة واحده نقدا، خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة.

- الأبناء البالغون سن 18 عاما.