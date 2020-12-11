"الصحة" تحدد 6 خطوات للأم المصابة بفيروس كورونا لحماية رضيعها منه

حددت وزارة الصحة والسكان، 6 خطوات يجب اتباعها من قبل الأم المصابة بفيروس كورونا أثناء الرضاعة الطبيعية.

وقالت الوزارة فى منشور توعوي لها، لابد من الحرص على تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.

وأضافت أنه لابد من غسل اليدين بالماء والصابون أو فركها بالكحول قبل ملامسة الطفل، والتخلص من الكمامة بشكل آمن بعد استخدامها والتخلص من المنديل فورا وتعقيم اليدين باستمرار.

وأشارت الوزارة إلى تنظيف وتطهير أى سطح تقوم بلمسه باستمرار واستعمال الكمامة عند الاقتراب من الطفل.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تجهيز 63 مستشفى مزود بأجهزة الماموجرام على مستوى محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، بالإضافة إلى 66 مستشفى مزود بأجهزة الأشعة فوق الصوتية، و45 مستشفى لسحب العينات من السيدات لتحليلها، و12 سيارة متنقلة ومزودة بأحدث أجهزة الأشعة.

وتابعت الوزارة، في إنفوجراف لها، أنه تم تطوير النظام المركزي لميكنة مراكز علاج الأورام، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا في التحول الرقمي وربط مبادرة دعم صحة المرأة، ضمن مبادرات رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة، وذلك لتحقيق التكامل وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين من خلال الرقم القومي، للتيسير على المواطنين في الحصول على أفضل مستوى من الخدمة الطبية.

وأوضحت الوزارة، أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعيىة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف