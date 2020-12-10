تجديد حبس عصابة السطو المسلح على تاجري ذهب بقليوب

جدد قاضي المعارضات بمحكمة قليوب، حبس 6 متهمين، اليوم، في واقعة السطو المسلح على تاجري ذهب بالطريق الحر في قليوب، والاستيلاء على كيلو وربع ذهب.

واعترف المتهمون أمام النيابة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في تتبع رواد منطقة الصاغة بالجمالية بالقاهرة، لسرقة ما يحوزونه من مصوغات ذهبية كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية، عن طريق تتبع خط سير اتجاههم إلى محال إقاماتهم.

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من "حمدي.س.ع" 49 عامًا، صائغ ومقيم بميت غمر دقهلية، بأنه حال استقلاله السيارة برفقة "عبدالواحد.ا" 43 عامًا صائغ، أثناء توجههما لمحل سكنهما عقب عودتهما من منطقة الصاغة بالقاهرة.

وأثناء سيرهما بطريق شبرا بنها الحر قبل بوابات تحصيل الرسوم اتجاه بنها دائرة مركز قليوب، فوجئا بسيارة حمراء اللون يستقلها 3 أشخاص، أشهر أحدهم سلاح ناري بندقية خرطوش تجاههما، واعترضوا طريقهما، وأجبروهما على التوقف، واستولوا على كمية من المصوغات الذهبية، تزن نحو 1.185 كيلو جرام، ومبلغ مالي 20 ألف جنيه، ثم فروا هاربين.

وأمر بتشكيل فريق بحث، وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتهمين هم "جون. ع. ح" 31 عامًا، عامل بالصاغة، مقيم بالزاوية الحمراء في القاهرة، و"محمود. س. م" 40 عامًا، مقيم بمنشية عبدالمنعم رياض في شبرا الخيمة، "نشأت.ع.ح" 32 عامًا، عامل بالصاغة، ومقيم بالخصوص شقيق الأول، و"طه.س.م" 27 عامًا، عاطل، ومقيم شبرا الخيمة، هارب، و"أحمد.ع.س" 30 عامًا، سائق توك توك ومقيم بشبرا الخيمة، هارب، و"هشام.ص.ا" 45 عامًا، عاطل ومقيم بشبرا الخيمة و"مصطفى. س.ا" 41 عامًا، عاطل ومقيم بشبرا الخيمة، و"محمد.ع.م" 40 عامصا، عاطل ومقيم بشبرا الخيمة، و"عماد.س.م" 43 عامًا، سائق ومقيم منشية عبدالمنعم رياض هارب.

وأسفرت التحريات عن التوصل إلى تكوينهم تشكيلاً عصابيا تخصص في تتبع رواد منطقة الصاغة بالجمالية القاهرة، وسرقة ما يحوزونه من مصوغات ذهبية كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية، بزعامة الأول في التخطيط والتدبير والرصد والثاني في التتبع والتنفيذ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك عدا الرابع والخامس والتاسع، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بصحتها وارتكابهم للواقعة.