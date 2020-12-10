"الداخلية" تنظم فعاليات احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان

فى إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز مفهوم سيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان ، والذى يرتبط إرتباطاً وثيقاً بإستراتيجية العمل الأمنى .. فقد واصلت وزارة الداخلية جهودها بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بهيئة الشرطة إعلاءً لقيم تلك الحقوق بكافة القطاعات الشرطية ، والإرتقاء بالخدمات التى تقدمها للمواطنين ، لاسيما المرأة والطفل وكبارالسن وذوى الإحتياجات الخاصة ، وكذا تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون .. وفى هذا الإطار فقد نظمت وزارة الداخلية العديد من الفعاليات والمبادرات ولا سيما مبادرة " كلنا واحد " لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين إنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية ، والتى تؤكد حرص الوزارة على نشر قيم ومبادىء حقوق الإنسان وصون كرامته ، وتسهم فى توطيد العلاقة مع المواطنين ورجال الشرطة لتحقيق مزيد من التعاون الذى لعب دوراً مهماً وأساسياً فى تحقيق إنجازات أمنية كبيرة خلال الآونة الأخيرة .

إستمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" برعاية السيد/ رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين .. إيفاد قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين) على المواطنين قاطنى المناطق الأولى بالرعاية

وفود من ضباط وضابطات الشرطة فى زيارة لدور رعاية المسنات بمختلف مديريات الأمن .. وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم وقضاء يوم ترفيهى معهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم

إستقبال عدد من الأشخاص من ذوى الإحتياجات الخاصة من مختلف المراحل العمرية بمقر أندية الشرطة بمديريات الأمن وإقامة إحتفالية لهم تضمنت عروضاً وفقرات فنية مختلفة ، وتم توزيع بعض الهدايا الرمزية عليهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم

تفعيل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

إستجابات فورية لإلتماسات المواطنين لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى بمحال إقامتهم

إستمرار تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون .. توجيه قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم

منح نزلاء السجون زيارات إستثنائية بمختلف المناسبات لإتاحة الفرصة للقاء ذويهم مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لحماية نزلاء السجون والعاملين بها.