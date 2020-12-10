تبدأ 23 يناير.. تفاصيل امتحانات نصف العام

اقتربت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020-2021 سواء لطلاب سنوات النقل أو الشهادات، والمقرر إجرائها خلال الشهر القادم لجميع المراحل الدراسية، "الوطن" تستعرض التفاصيل الكاملة للامتحانات من خلال المواعيد واستعدادات وزارة التربية والتعليم في ظل جائحة كورونا.

شائعات تأجيل وإلغاء الامتحانات

وانتشرت خلال الفترة الماضية الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل أو إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، ولكن خرج الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكد إجراء كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول في مواعيدها المُحدد دون أي تأجيل، وأشار "شوقي" إلى أنه لا يوجد سبب يستدعي تأجيل الامتحانات.

مواعيد الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف السنوات والمراحل الدراسية يوم السبت الموافق 23 من شهر يناير القادم، وتستمر الامتحانات لمدة 13 يومًا على أن تنتهي الامتحانات والفصل الدراسي الأول كاملا يوم 5 من فبراير لعام 2021.

استعدادات وزارة التربية والتعليم

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تجهيز خطتها واستعداداتها داخل اللجان بالمدارس قبل امتحانات منتصف العام، من خلال وضع العديد من الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد منظومة الامتحانات طلاب ومراقبين ومشرفين.

ومن أبرز الإجراءات التي أعلنت عنها "التعليم" هي تعقيم وتطهير لجان الامتحانات والمقاعد الخشبية، وتقليل أعداد الطلاب الممتحنين داخل اللجنة الواحدة، مع تجهيز بوابات تعقيم وقياس لدرجات الحرارة لجميع الطلاب على بوابات المدارس، وضمان التهوية الجيدة داخل اللجان، بالإضافة إلى تنظيم دخول وخروج الطلاب من بوابات اللجان.

الامتحانات ورقية أم إلكترونية

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات نصف العام ستُعقد ورقيًا لطلاب سنوات النقل، ماعدا طلاب المرحلة الثانوية سيمتحنون بشكل إلكتروني عن طريق أجهزة التابلت.

امتحانات الشفوي والعملي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد الامتحانات الشفوية والعملية، حيث من المقرر أن تُعقد قبل موعد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويُحظر عقدها خلال شهر ديسمبر الجاري.