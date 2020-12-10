إصابات كورونا بين الطلاب تقارب 500.. "التعليم" تعلن حالات غلق المدارس

بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال تصريحاته الأخيرة عن إجمالي عدد الطلاب الذين أصيبوا بفيروس كورونا بالمدارس على مستوى محافظات الجمهورية منذ بداية العام الدراسي يتراوح ما بين 300 إلى 500 طالب، وشفاء 80% منهم، نستعرض الحالات التي تغلق فيها المدارس وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنها أعطت حق اتخاذ قرار غلق المدارس أو الفصول للمدة المُحددة "28 يوما" في أيدي المحافظين والإدارات التعليمية كلا منهم وفقًا للوضع الصحي وعدد الإصابات في كل مدرسة أو محافظة.

وأضافت "التعليم"، أنه في حالة اكتشاف أكثر من حالة إيجابية بين الطلاب مُصابة بفيروس كورونا داخل الفصل الواحد، تتخذ كلا من الإدارة الصحية والتعليمية قرارًا مشتركًا بغلق الفصل لمدة 28 يومًا.

وأكدت الوزارة أنه في حالة غلق أكثر من فصل داخل المدرسة الواحدة بسبب اكتشاف حالات إصابة بين الطلاب بكورونا خلال مدة أسبوعين، تقرر مديريتا التعليم والصحة غلق المدرسة بأكملها لمدة 28 يومًا.

وأشارت "التعليم" إلى أنه خلال فترة أسبوعين، إذا أغلقت أكثر من مدرسة بسبب ارتفاع أعداد إصابات الطلاب فيها بفيروس كورونا داخل مجمع مدارس، تصدر كلا من مديرية التعليم والصحة قرارًا في الحال بغلق مجمع المدارس كاملًا لفترة 28 يومًا.

وأوضحت الوزارة أن المحافظ يتملك القرار بغلق المدارس في قرية أو مدينة، إذا كانت هناك حالة من فرض الحجر الصحي على إحدى القرى أو المدن نتيجة ارتفاع إصابات كورونا فيهم، على أن يستمر الغلق حتى نهاية فترة الحجر الصحي المقررة.

وتابعت "التعليم" بأنه في حالة انتشار حالات إصابات كورونا في إحدى المحافظات وتفاقم الوضع بها، يُمكن أن يُتخذ قرارًا بغلق جميع مدارس المحافظة لمدة لا تقل عن 28 يومًا عن طريق ديوان المحافظة، وفقًا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي.