عبد العاطي: التعاون بين مصر والدول الأفريقية نموذج ناجح

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع، والمهندس مجدي السيد نائب رئيس قطاع مياه النيل، وقيادات ومهندسي قطاع مياه النيل، وذلك في إطار متابعة مجالات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الأفريقية.

وأشار عبدالعاطي إلى أن مشروعات التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية تعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.

وأوضح أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال تطهير المجاري المائية بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين من خلال خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات الفقر وتحسين دخل السكان من خلال تطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وتطوير شواطئ القرى والمدن الكبرى وإنشاء مراسي نهرية لخدمة حركة المواطنين، بالإضافة لتحسين الأحوال الصحية للمواطنين من خلال تقليل مساحات المستنقعات الأمر الذي يؤدي لتقليل الأوبئة والأمراض، بالإضافة لحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.