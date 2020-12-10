توزيع مشروعات توليد الدخل بتسليم 13 فرنا منزليا للمرأة المعيلة بأسيوط

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توزيع 13 مشروعًا مولدًا للدخل للمرأة المعيلة على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، من أجل توفير مستوى معيشة كريمة للبسطاء، ضمن فعالياته الدورية المستمرة، لتوزيع المشروعات والمساعدات، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بديوان عام المحافظة.

رافق المحافظ خلال التسليم، العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين، وعدد من القيادات التنفيذية والمواطنين والأسر الأولى بالرعاية.

سلم المحافظ 13 فرن منزلي وأسطوانة بوتاجاز الخاصة به، بالإضافة إلى عدد 2 جوال دقيق، لكل فرن مقدمة من أحد الجمعيات الأهلية لـ13 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات، بهدف توفير حياة كريمة للسيدات ولأسرهن.

وجعلها أسرة منتجة قادرة على الإنتاج وتحويل الطاقات المعطلة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة لتحسين مستوى معيشتهم من خلال توفير مشاريع بسيطة وصغيرة تدر عليهم دخلًا بصفة دورية حيث تم اختيارهن بعد فحص وبحث اجتماعي عن طريق لجنة مشكلة لذلك.

وأكد محافظ أسيوط، على تقديمه كل سبل الدعم، وتذليل العقبات أمام الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير الإمكانات اللازمة لهم، وتقديم الخدمة الأفضل، مشيرا إلى ضرورة التنسيق والتعاون والتكاتف بين الجهات المختلفة المعنية الحكومية وغير الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتوفير مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل، تسهم في دعم دخل أسرهن لهن وتحسن مستوى معيشتهن والعمل على استمرار مثل هذه المشروعات التي تدر دخلاً وتوفر مصدر رزق بكل الطرق الممكنة وتذليل ما يعترضهن من مشكلات حتى تتمكن من توسيع نطاق العمل من خلال مبادرات انسانية على أرض الواقع.