مصرع شخصين وإصابة 12 في حادثي سير بالشرقية

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 12 آخرين، اليوم الخميس، في حادثي تصادم ببلبيس وفاقوس.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب موتسيكل بطريق الصالحية القديمة- أبو شلبي، ما أسفر عن مصرع شخصين.

كما تلقى إخطارا يفيد بانقلاب أتوبيس طريق بلبيس- السلام، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بكدمات وجروح وسحجات.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى السلام، وتحرر محضرين وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طالب جامعي صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بمدينة الزقازيق، اليوم الخميس، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بوفاة "ز.م.ا.ع" طالب بقسم الهندسة بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان، صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد ناحية استاد جامعة الزقازيق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وأيضا أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل بمدينة الصالحية الجديدة، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضبط 58 سيارة مخالفة، بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، تنفيذا للقرار الصادر في هذا الشأن.

وأكد المحافظ، على مدير الإدارة العامة للمواقف، بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية، أكد عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق.

وأسفرت الحملات عن ضبط 58 سيارة مخالفة، بميداني الزراعة والتحرير وأمام مواقف (المنصورة - الأحرار- ميت غمر)، وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.