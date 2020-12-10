مختل عقليا يطعن ٣ أشخاص من المارة في أحد شوارع نجع حمادي بقنا

أصيب ٣ أشخاص في مدينة نجع حمادي شمال قنا، اليوم الخميس، بطعنات متفرقة في الجسد تلقوها من مختل عقليا أثناء مروره بأحد الشوارع.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا إخطارا يفيد ضبط "قرشي.ع.أ.ع"، مختل عقليا، بتهمة التعدي على ٣ اشخاص.

وتبين أن الأشخاص الثلاثة هم "أشرف.ع"، وحازم.ب"، و"رضا.ح"، مصابين بطعنات بسلاح أبيض وإصابتهم بجروح وكسور، بمنطقة الشادر بمركز نجع حمادي.

وتبين بحسب تحريات مباحث نجع حمادي، أن المتهم بطعن المصابين، مختل عقليا ويعاني من اضطرابات نفسية، وأنه وفق شهادات طبية أثبتت أنه يتم علاجه عند أطباء نفسيين، حيث قام بقطع شارع الشادر في نجع حمادي، وقام بطعن الثلاثة وهرب ولكن تمكن البعض من السيطرة عليه وجرى تسليمه للشرطة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة في مركز نجع حمادي، بحبس صاحب سوبر ماركت متهم باغتصاب طفلة، وقررت النيابة عرض المتهم والطفلة على الطب الشرعي، لإعداد تقرير حول الواقعة.

وقال مصدر أمني، إن المتهم اعترف بمحاولته اغتصاب الطفلة حيث استدرجها داخل المحل عن طريق إغرائها بالشيكولاتة.

وكانت ربة منزل، اتهمت صاحب سوبر ماركت، بالاعتداء الجنسي على طفلتها في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بتحرير بلاغ من ربة منزل، تتهم فيه "ع. و. س" صاحب سوبر ماركت، باغتصاب ابنتها (9 أعوام).

وجرى العرض على النيابة للتحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.