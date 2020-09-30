صرخ "أنا المهدي المنتظر".. مختل عقليا يقتل مسنا داخل مسجد بالشرقية 

أقدم مختل عقليا على قتل "مسن" أثناء الصلاة داخل مسجد بقرية الأسدية التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بعدما ردد عبارات "أنا المهدي المنتظر، أنا نبي الله".

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد يفيد تلقي المركز بلاغا بوفاة "س. س"، 65 عاما، أثر إصابته بجرح طعني على يد مختل عقلي أثناء أدائه صلاة فجر اليوم داخل مسجد بقرية الأسدية التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة أبو حماد لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة برئاسة الرائد محمد درويش رئيس مباحث المركز وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص مختل عقليا "مشرد في الشوراع" في الأربعينات من العمر واقتحم المسجد أثناء أداء عدد من المواطنين الصلاة وردد عبارات هذيان وأخرى مثل "انا المهدي المنتظر.. انتم مشركين.. أنا نبي الله" وأخرج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه وسدد طعنة للمجني عليه ما أدى لوفاته متأثرا بإصابته فيما تمكن باقي المصلين من السيطرة عليه.

تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثمان والتحفظ على المتهم على ذمة التحقيق.