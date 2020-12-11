ننشر ضوابط الكتاب الدوري للإجراءات والإجازات الاستثنائية بالقليوبية

أصدرت محافظة القليوبية، الكتاب الدورى رقم 317، بشأن ضوابط تنفيذ القرار رقم 1104 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر الماضى، والخاص بنسبة الحضور اليومى للعاملين بحد أدنى 50% من قوة العاملين لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

"الوطن"، تستعرض الضوابط التى شملها الكتاب الدورى، وجاءت كالتالي:

أن تكون نسبة الحضور يوميا بالتناوب بحد أدنى 50% من قوة العاملين بكل إدارة، وموافاة الشؤون الإدارية بكشوف معتمدة بالأسماء ويحدد بها أيام العمل بالتناوب للعامين بالإدارة

أن تلتزم القوة الموجودة بالعمل بحسن سير العمل وانتظامه وتقديم الخدمة على أكمل وجه وإنهاء كافة الأعمال كما لو كان جميع العاملين موجودين بالعمل وعدم تعطيلها لأي سبب من الأسباب.

فى حالة غياب أيا من الموظفين أو تقديم إجازة عن يوم عمله يحسب يوم العمل واليوم التالى "الإجازة استثنائية" من ضمن إجازاته الاعتيادية

الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وفقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات المنظمة فى هذا الشأن.

مأموريات أيام العمل فى حدود نسبة 20% من الحاضرين بالعمل

الحضور يوميا لجميع مديري العموم والإدارات لحسن سير العمل وانتظامه والمتابعة المستمرة

تقوم إدارة الشؤون الإدارية بعرض يوميات الغياب على رئيس المصلحة وموافاة الإدارة العامة للموارد البشرية بصورة منها بعد إعتمادها لاتخاذ اللازم حيالها.

يحق لمديرى العموم والإدارات استدعاء أى من الموظفين الحاصلين على الإجازات الاستثنائية محل القرار متى استدعت الحاجة لذلك

فى حالة إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا عليه تقديم ما يفيد من اللجنة الطبية المختصة بذلك وعدم سريان القرار رقم 1104 لسنة 2020 على نظام الراحات والعطلات والإجازات الرسمية.

كان محافظ القليوبية قد أصدر قرارا بمنح العاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية التابعة لها بكافة مستواياتها، ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة، فيما عدا مديرية الشئون الصحية والتربية والتعليم وما يتبعها، إجازة استثنائية بالتناوب يوميا فيما بينهم، الأربعاء الماضي، بما يضمن حسن سير العمل بانتظام على أن تكون نسبة الحضور اليومية بحد أدنى 50% من قوة العمل، بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة من فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أن الإجازة الممنوحة ستكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونا، أو تؤثر على أي مستحقات الموظف المالية، كما قرر المحافظ حظر عقد الندوات واللقاءات التي من شأنها تجمع المواطنين وجها لوجه بجهات العمل التابعة للمحافظة أو غيرها على أن يتم الاكتفاء بعقدها عن طريق الفيديوكونفرانس والوسائل الإلكترونية، للحد من انتشار فيروس كورونا

في سياق متصل، حالة من السخط والاستياء سيطرت على العاملين بقطاعي الصحة والتعليم في القليوبية، بعد إعلان المحافظة عن استبعادهم من الإجازات الاستثنائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وصدر قرار من المحافظة بتخفيض العمالة بديوان المحافظة ودواوين الوحدات المحلية ومجالس المدن والمديريات الخدمية بنسبة 50% تطبيقا للإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا بإستثناء العاملين في قطاعي الصحة والتعليم وهو ما اثار إستياءهم

وأكد عدد من العاملين عبر شكاوى أرسلولها لمجلس الوزاراء علي صفحات التواصل الإجتماعي أن القرار لم يراع أنهم معرضون للفيروس والإصابة مثلهم مثل أي موظف في الدولة.

وعلقت إحدى رواد "فيس بوك" على القرار قائلة: "بدأت إجازة استثنائية بالتناوب بين الموظفين بالدولة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا ولكن لايسري هذا القرار على جميع العاملين بمحافظة القليوبية، وتم استثناء موظفي الصحة والتعليم، ما أثار استياء العاملين في هذه القطاعات مبدين تعجبهم من التفرقة بين العاملين في الدولة معتبرين ذلك ظلمًا بيّن لأن المرض لايفرق بين موظف أو آخر".