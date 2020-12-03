تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في القليوبية خلال 24 ساعة

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الخميس 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة، بعد أن وصل عدد المصابين بها لـ13 حالة، بينما سجلت مدينة الخانكة حالة واحدة اليوم الخميس لتصبح اقل مدينة علي مستوى القليوبية في عدد الإصابات، فيما سجلت مدن ومراكز أخرى، صفر إصابة بالفيروس هي "شرق شبرا الخيمة وقليوب وقها، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الخميس عند 10069 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 768 حالة إصابة، والعبور 180 حالة، والقناطر الخيرية 640 حالة، وبنها 2851 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1226 حالة، وشبين القناطر 746 حالة، وطوخ 1154 حالة، ومدينة قها 60 حالة، وكفر شكر 594 حالة إصابة

في وقت سابق دعمت جمعية شبرا الخير، أول وأكبر جمعية خيرية شبابية في القليوبية، الإدارة الصحية في شرق شبرا الخيمة بأكثر من ألف علبة دواء، معظمها لمواجهة الموجة الثانية من مصابي فيروس كورونا المستجد ضمن حملة "إحنا معاك" لمساعدة المصابين بالفيروس والأسر المخالطة لهم في شبرا الخيمة، وذلك بالتعاون مع شركة إيفا فارما للأدوية التي ساهمت بكامل الأدوية.

وتأتي حملة "إحنا معاك" تماشيا مع التوجيهات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي من خلال دعوة مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود فيما بينها والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.

‎وصرح إيهاب فاروق، رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخير وأحد مؤسسيها، قائلا: "ليست هذه هي المرة الأولى التي نتعاون فيها مع الإدارة الصحية في شرق شبرا الخيمة فقد تعاونا أيضا في الموجة الأولى من فيروس كورونا من خلال توفير نحو 3 آلاف علبة دواء ونحو ألف كرتونة سلع غذائية وفواكه ووجبات جاهزة غذائية".