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محمود مسلم

"لا للتنمر".. ورشة عمل لنبذ التعصب بين الأطفال في الأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
12:53 م | الأحد 06 ديسمبر 2020
ورشة الرسم

ورشة الرسم

تضامناً مع للاعب الزمالك شيكابالا الذي تعرض للتنمر بسبب لونه، وزعت لمياء حسن، معلمة، الشوكولاتة والورد والبالونات على الأطفال أصحاب البشرة السمراء   َتعبير عن الحب والتقدير لهم، تحت شعار "لا للتنمر" ونبذ الإساءة والعنصرية.

 ونظمت لمياء محمد ورشه لهم واستعانت بمدربة الرسم زينب جابر لتدريبهم على الرسم وتنمية مواهبهم وإدراكهم واستخراج الطاقة السلبية، بدأت ورشة العمل بمؤسسة كيتا الألمانية واستمرت ثلاث ساعات بمحاضرة   للأطفال قامت بها الدكتورة أميره فوزي إخصائية التخاطب والتربية الخاصة، لمواجهه التنمر وعلى الطفل أن يتقبل شكله ولونه وأن الناس متساوون جميعاً مما كان للمحاضرة أثر إيجابي على الأطفال. 

واختتمت الورشة بفقرة غنائية لإيناس رشدي حيث قامت بالغناء للأطفال بمجموعه من الأغاني المتنوعة، ومنها أغاني "اه ياسمرانى اللون"، و"أسمر ياسمراني".

وقالت لمياء حسين صاحبة الفكرة، إن الآونة الأخيرة شهدت انتشار الكثير من وقائع التنمر بسبب اللون وآخرها واقعه التنمر على اللاعب شيكابالا، مشيرة إلى أن فكرتها امتداد لمبادرة "سمارة" التي أسستها منذ  فتره طويله لرؤيتها ان التنمر وصل للحد الذي لا يمكن السكوت عليه.

 

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