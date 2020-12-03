تحت شعار مصر أولا.. ندوة بالقليوبية للتحلي بالروح الرياضية ونبذ التعصب

أقامت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بقيادة الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياض بالقليوبية، الندوة التثقيفية للشباب للتعريف بأهمية نبذ التعصب الرياضي والتحلى بالروح الرياضية رافعين شعار "مصر أولا.. لا للتعصب"، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام.

وجاءت الندوة بحضور الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور خالد صيام وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وعدد من الحضور.

وأكد "الصبروط"، فى كلمته على استعداد القليوبية لتنفيذ استراتيجية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فيما يخص مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، مشيرا إلى أنها تمثل ضرورة حتمية ليس فى الوقت الراهن فقط وإنما تأتى أهمية المبادرة من استمراريتها لخلق جيل جديد ينبذ العنف والتعصب الرياضي ويحترم المنافس ويستمتع بالأجواء الرياضية دون تعصب.

كما دعا "الصبروط"، الجماهير إلى ضرورة التحلي بالأخلاق الرياضية ورفع اسم مصر عاليا ورفع شعار مصر أولاً، "فيكفينا فخرا أن البطولة الإفريقية بين فريقين مصريين".

وتضمنت الندوة، التأكيد على ضرورة تدريب اللاعبين والإداريين على كيفية التعامل مع المنافسات بشكل إيجابي لتجنب الوقوع فى مشكلات التعصب الرياضي وعدم تصدير حماسة زائدة للجماهير من قبل اللاعبين والإداريين والمدربين، وبث الروح الرياضية بين الفرق المتنافسة.

كما نبهت على الدور الكبير لوسائل الاعلام فى نبذ التعصب الرياضي وضرورة التزام الإعلاميين بالحيادية واحترام الفريق المنافس.

وأشارت إلى التاثير السلبي للتعصب الرياضي سواء على الأفراد أو على الفرق الرياضية ، وما لها من صورة سلبية في المحافل الدولية، وضرورة وضع صورة مصر نصب أعيننا سواء عند ممارسة الرياضة أو العمل في التدريب أو العمل في الإعلام الرياضي الذي يتمتع بتأثير كبير لدى الجماهير.

وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية ونشر وتدعيم القيم الرياضية الايجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، وأهمية احترام مشاعر الأطراف المتنافسة من اللاعبين والجماهير والإدارين والعمل على تهدئة المشاعر والحفاظ على سلامة الجماهير.

من ناحية اخري أقيم اليوم الاجتماع الشهري لمديري الإدارات مع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بحضور الأستاذ وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب ومحمود شعبان معاون المدير العام لشؤون الرياضة ومديري الإدارات بالمديرية والإدارات الفرعية.

بدأ الاجتماع بشكر مديري الادارات على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة ومناقشة جدول أعمال الاجتماع السابق وما تم من إنجاز في بنود تم الاتفاق عليها والتأكيد على ضرورة متابعة الاعمال.

وأكد الصبروط على ضرورة التزام مديري الإدارات الفرعية بمتابعة مراكز الشباب ومسؤولية مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية في توزيع المتابعة بما يشمل جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة، كذلك ضرورة التزام كافة المنشآت بالإجراءات الاحترازية مثل التعقيم وارتداء الكمامة للعاملين والمترددين على المنشآت حرصا على سلامتهم للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا ومتابعة التزام العاملين ومتابعه تلافي ملاحظات لجنة المتابعة.

وتناول الاجتماع أيضا مبادرة "عودة الزمن الجميل" التي تطلقها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بعمل يوم رياضي ثقافي ترفيهي لقدامى الرياضيين و كبار السن في بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة وتتم في أحد مراكز الشباب على أن تستمر المبادرة يوم في كل أسبوع .

وتناول الاجتماع الأعمال التنسيقية المنظمة لماراثون الدراجات بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية تحت شعار "مصر اقوى من الفساد" والمقرر تنفيذه يوم الاربعاء 9 ديسمبر المقبل.