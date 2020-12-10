هنادي مهنا تحرج زوجها بكلمات رقيقة: ممتع وملتزم نفسي أشتغل معاه

قال الفنان أحمد خالد صالح، إنه خطب زوجته الفنانة هنادي مهنا قبل مسلسل "الفتوة"، الذي عرض في السباق الرمضاني المنصرم، موضحًا أنهما خضعا إلى "الكاستنج" كل على حدة: "كل واحد اتعمل له تسكين في الدور لواحده".

بدورها قالت "هنادي"، خلال تصريحات مع الإعلامية نهى عبدالعزيز على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الذي تعرضه شاشة DMC: "منعرفش لو كنا هنمثل مع بعض قريب، لكن أنا نفسي أمثل معاه تاني لأنه إنسان ممتع وملتزم وبيشتغل كويس أوي".

وظهرت علامات الخجل على وجه زوجها، ورد عليه بقوله: "الشغل مع أي حد بتحبه وفي بينكم علاقة كويسة، بيبقى ممتع ومختلف، فما بالك بالشغل مع حد مني أكيد هيبقى ممتع جدًا".

وفي وقت سابق ظهر الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا، على ريد كاربت إحدى الحفلات الخاصة التي أقامها مهرجان القاهرة السينمائي.

وشهد ريد كاربت الشركة الخاصة حضور عدد كبير من نجوم الفن أمثال عمر قاسم وليلى زاهر ومريم الخشت وآخرين.

وانطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، وسيشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان بعدما يجرى عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعُرض ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.