دبلوماسي سابق: الرئيس يهتم بحقوق الإنسان ولديه مشروع تنموي للمصريين

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا كانت على علم بين بمجريات كافة الأمور في مصر، وذلك ما برر حديثه الصارم بخصوص قضايا حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن حديث الرئيس الصارم في ذلك الإطار ينبع من وقوفه على أرض صلبه ويقود مشروع تنموي كبير يستهدف به تحسين حياه الإنسان المصري ودفعه نحو الأمام والعالمية، مع الاهتمام بصحته وبناء عقله بشكل جيد.

وأوضح أن ملف حقوق الإنسان هو ملف مصري داخلي خالص يخص الشأن المصري وحده، وفي ذلك الإطار، تعمل القيادة السياسية على في إطلاق العشرات من المبادرات الصحية التي من شأنها تحسين جوده حياه المصريين "ربما تناسى البعض الحق في الحياة والسكن والحياة بشكل كريم".

وأكد أن مصر من أشد الدول حرصا على حقوق الإنسان على مستوى العالم، حيث أن مكانه مصر الهامة والحيوية والاستراتيجية أكثر ما يؤهلها لقيادة ذلك الملف الذي دائما ما تهتم القيادة السياسية به وتدعمه.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لن تستسلم الجماعات الإرهابية والمشبوهة حول العالم، حيث أن كل من يقف ضد وطنه بالسلاح فهو "إرهابي"، وفي حال وقف أمام نمو بلاده بالكلمة فهو "محرض"، كما أن لدى مصر قيادة حكيمة وفكر جيد يساعدها على الحفاظ على ذلك المشروع واستقرار المنطقة بأسرها.

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الأربعاء، إلى القاهرة بعد زيارة رسمية لفرنسا التقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، كما ألتقي بعدد كبير من المسؤولين الفرنسيين وتناولا الكثير من الملفات المشتركة بين البلدين.