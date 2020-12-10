غادة والي: شرم الشيخ تستضيف أكبر تجمع دولي لمكافحة الفساد

أعلنت الدكتور غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مدينة شرم الشيخ ستستضيف جميع دول العالم الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة، وعددها 187 دولة، لمدة 4 أيام، لتبادل الرؤى حول استعادة الأموال والأثار المهربة والفساد الصغير والعابر للحدود، مشيرة إلى أن هذا سيكون أكبر تجمع دولي لمكافحة الفساد في شرم الشيخ، وسيصدر عنه إعلان شرم الشيخ، وسيتم تخصيص اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2021 لمناقشة قضية الفساد حول العالم.

وقالت والي، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه وخلال اليوم العالمي الخاص بحقوق الإنسان، الذي تحل ذكراه اليوم، دائما ما تكون في كل عام حملة للتوعية.

وأضافت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن برنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعمل على التوعية بحقوق الإنسان وربط كافة البرامج حتى تسترشد بحقوق الإنسان، جنبا إلى جنب مع حرب الجريمة وحماية الفئات الأضعف ومنع الإتجار بالبشر، "بندعو دائما إلى مراعاة حقوق الإنسان".

وأوضحت أن كافة البرامج تعمل من منظور حقوقي، كما تم الإفصاح عن عدد من البرامج التي تعمل عليها المنظمة مثل مقاومىة الجريمة المنظمة والإرهاب، "كل برامجنا بنشتغل فيها من منظور حقوقي، وأفريقيا تم تهريب 88 مليار دولار من أفريقيا في هذا العام فقط".

وأكدت أنها تعمل على أن تكون البرامج التي يتم الإفصاح عنها من قبل المنظمة دائما ما تراعي النوع الاجتماعي وكيفية تنفيذ البرامج من منظور حقوقي متوازي مع الاحتفاظ بحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن هيئة الرقابة الإدارية أقامت احتفالية متميزة، أمس، بخصوص مكافحة الفساد، وتم الإعلان خلال الاحتفالية عن استضافة مصر لمؤتمر الدول المتعددة الأطراف الموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد في شرم الشيخ في ديسمبر 2021.

وتابعت، "شرم الشيخ هتستضيف جميع دول العالم الموقعة وعددها 187 دولة هيجوا شرم الشيخ وهيقعدوا 4 أيام ويتبادلوا الرؤى حول استعادة الأموال والأثار المهربة والفساد الصغير والعابر للحدود، وده هيكون أكبر مجمع دولي لمكافحة الفساد في شرم الشيخ، وسيصدر عنه إعلان شرم الشيخ، وسيتم تخصيص اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2021 لمناقشة قضية الفساد حول العالم".