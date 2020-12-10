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شباب "الوطنية للتدريب" يحتفلون بحصول "السعيد" على جائزة أفضل وزير عربي

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الوطن
09:05 م | الخميس 10 ديسمبر 2020
شباب "الوطنية للتدريب" يحتفلون بحصول "السعيد" على جائزة أفضل وزير عربي

أعد متدربو برنامج تدريب التنفيذين على القيادة، مفاجأة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال زيارتها للأكاديمية الوطنية للتدريب، واحتفلوا بفوزها بجائزة أفضل وزير من جائزة التميز الحكومي العربية، وأهدوها درعًا باسم المتدربين والتقطوا معها الصور التذكارية في حضور الدكتورة رشا راغب، رئيس الأكاديمية، والتي قدمت درع الأكاديمية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور خالد بتال النجم، وزير التخطيط العراقي.

من جانبها عبرت الدكتورة هالة السعيد عن امتنانها لشباب الاكاديمية والعاملين بها علي الاحتفال وأكدت أن الجائزة هي تقدير لكل الحكومة المصرية وللمرأة المصرية وليست جائزة شخصية، وتمنت أن يحقق المتدربين وهم من التنفيذيين جوائز أكثر خلال الدورات القادمة من جائزة التميز الحكومي المصرية والعربية.

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