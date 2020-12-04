اختيار مركزين بجنوب سيناء ضمن المرحلة النهائية لجائزة التميز الحكومي

أعلن الدكتور أحمد حسانين، وكيل مديرية الصحة بجنوب سيناء ومدير الطب الوقائي بالمحافظة، اختيار مركز فحص المشتغلين بالأغذية بشرم الشيخ، ومكتب صحة أبوزنيمة، ضمن أفضل خمس مكاتب وصلت لتصفيات المرحلة النهائية لجائزة مصر للتميز الحكومي 2020 .

وأوضح وكيل مديرية الصحة في تصريح له، اليوم، أن جائزة مصر للتميز الحكومي 2020 أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 " والتي تقتضي تكوين جهازا إداريا فعّال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين، لتحقيق معدلات أفضل لرضا المواطنين، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة.

وأكد وكيل مديرية الصحة، أن فريق العمل بمركز فحص المشتغلين بالأغذية بشرم الشيخ، ومكتب صحة أبوزنيمة، يقدم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين لتسهيل احتياجاتهم.

وقال إن هذه المبادرة تشجع على التنافسية بين المؤسسات الحكومية، وتعزز روح الابتكار والإبداع، مع إلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد في القطاع الحكومي.