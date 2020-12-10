بينهم طنطاوي.. رفض جميع الطعون على انتخابات كفر الشيخ

رفضت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بـ3 دوائر انتخابية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، تظلمات 6 مرشحين، على أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائرهم، عقب الإعلان على النتيجة الأولية لجولة الإعادة.

وأكد مصدر قضائي بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية، في تصريحات له، أن الصحفي أحمد طنطاوي، تقدم للجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين، بتظلم على الحصر العددي لأصوات الناخين، في جولة الإعادة، ونفس الأمر تقدم الرباعي علي أحمد، ومحمد عبدالحميد هاشم، وماهر مصري، ومحمد مفتاح، بتظلمات للجنة العامة بالدائرة الثانية سيدي سالم والرياض.

وقال إن اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة الحامول وبيلا والبرلس، تلقت تظلمًا واحدًا فقط من المرشح الخاسر عصام السعدي عبدالغفار، على الحصر العددي لاصوات الناخبين بالدائرة خلال جولة الإعادة، وفي الدائرة الرابعة دسوق وفوه ومطوبس لم يتقدم أي مرشح سواء فائز أو خاسر بتظلم للجنة العامة المسئولة عن انتخابات الدائرة.

وأضاف أن المصدر القضائي أن هناك لجنة من محكمة كفر الشيخ الإبتدائية، توجهت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، وسلمت الأوراق والمستندات الخاصة بالعملية الانتخابية على مستوى دوائر محافظة كفر الشيخ الأربعة، وذلك طبقًا لتوجيهات الهيئة.

وأظهرت المؤشرات الأولية بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب مفآجات بدوائر كفر الشيخ الأربع حيث خرج النائب الحالي أحمد طنطاوي، من السباق في الدائرة الأولى، بينما حصد الكاتب الصحفي محمد عبد العليم داوود، مقعد الدائرة الرابعة بأعلى الأصوات بنحو 84 ألف صوتا، بينما حصد الكاتب الصحفي محمد ذكي، نائب رئيس تحرير الأهرام العربي، مقعدا بالدائرة الثالثة بـ 72 ألف صوتا.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات بالدائرة الأولى بالتى تنافس فيها 6 مرشحين للفوز بثلاثة مقاعد برلمانية، تقدم السيد شمس الدين بـ 73 ألف و795 صوتا، وباسم حجازي، 63 ألف 103 أصوات، وياسر منير 62 ألف و855 صوتا، فى حين لم يوفق أحمد طنطاوى فى الحفاظ على مقعده البرلمانى وجاء فى المركز الخامس بـ 53 ألف و529 صوتا.

وفى الدائرة الثانية التى يتصارع فيها 4 مرشحين للفوز بمقعدين برلمانيين، أظهرت المؤشرات الأولية تقدم علي أحمد علي بعد حصوله على 66 ألف و612 صوتا، ومحمد عبد الحميد هاشم الذي حصل على61 ألف 964 صوتا.

كما أظهرت المؤشرات الأولية بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة التي يتنافس فيها 4 مرشحين للفوز بمقعدين برلمانيين، فوز الصحفي محمد زكي، نائب رئيس تحرير الأهرام العربي، بـ"72 ألف و177 صوتا" ويونس عبد الرازق "70 ألف 856 صوتا"، والذي حسم المقعد البرلماني بفارق ضئيل متقدما على المرشح عصام عبد الغفار الذى حصل على "70 ألف 489 صوتا".

وفى الدائرة الرابعة التى يتصارع فيها 6 مرشحين للفوز بثلاثة مقاعد برلمانية، أظهرت المؤشرات الأولية فوز الكاتب الصحفي محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس النواب الأسبق، بـ84 ألف و938 صوتا، وعادل محمد النجار 65 ألف و836 صوتا، ومحمد سعد الصمودي، 61 الف و907 صوتا، بينما خرج مرشح حزب مستقبل وطن صلاح المعداوي من السباق.