ظلت عالقة 3 أشهر.. استخراج قشرة سوداني من القصبة الهوائية لطفل ببنها

تمكن الفريق الطبي بمستشفي بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد الجزار مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر بطب بنها من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين ابتلع قشرة سوداني استقرت بالقصبة الهوائية له والتي ظلت عالقة لمدة 3 أشهر دون أن يكتشفها أحد.

استقبلت مستشفي بنها الجامعي طفل عمره عامين يعاني من صعوبة في التنفس وتبين ابتلاعه قشرة سوداني استقرت بالقصبة الهوائية وتم إجراء الجراحة له واستئصال القشرة.

كانت مستشفي بنها الجامعي قد استقبلت في فترة سابقة مريض عمره ٦٧ عام مسن وضرير ابتلع "ضرس" بأسنانه بطريق الخطأ بعد أن انتابته نوبة تشنجات نتيجة إصابته بمرض بالمخ أدى إلي غيابه عن الوعي فترة وبعد تحسن حالته ونتيجة ضعف أسنانه وعمره المتقدم ومرض عينه تبين ابتلاعه "سنة من أسنانه" وتوقفها بالقصبة الهوائية السفلى للفص السفلي من الرئة اليمنى وتم تحويله من معهد الكبد بالمنوفية إلي وبعدهاقسم جراحةالقلب والصدر بمستشفيات جامعةبنها حيث تم استخراج الضرس بواسطة video assisted rigid bronchoscope (منظار الشُعب الهوائية الصلب المدعم بالفيديو) وهو أحدث منظار شُعَب هوائية والوحيد المتوفر بالمستشفيات الحكومية بمنطقة الدلتا.

وأشار الدكتور محمد الجزار أنه تم استخراج الضرس بصعوبة بالغة حيث أنه كان ينزلق كلما تم الإمساك به وبعد محاولات عديدة تكللت العملية بالنجاح وخرج المريض بصحة جيدة موجها الشكر للمشاركون في العملية من الدكتور محمد حامد عبد الرحمن مدرس واستشاري التخدير والعناية المركزة محمد عمر مدرس مساعد وأخصائي جراحة القلب والصدر الدكتورة هبة أبو الخير طبيب مقيم جراحة القلب والصدركل طاقم العمليات من عمال وتمريض انتصار علي و ايمان عفت و فاطمة والعامل عمرو محمد"

واستقبلت المستشفى في وقت سابق شاب ابتلع تليفون محمول استقرار داخل معدته ونجح فريق طبي في استخراج التليفون الذي ظل بداخل معدته 7 اشهر تقريبا.